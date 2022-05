¿Cómo invertir sin morir en el intento? Este CURSO de Mr. Alex Santi te enseña a hacerlo

Mr. Alex Santi dejó un empleo formal en Bank of America para incursionar en los mercados financieros. Al principio perdió casi todo su dinero aprendiendo, pero ahora hasta le enseña a las personas a invertir sin los problemas por los que pasó.

“La razón por la que nunca me di por vencido es porque vi que todo este dinero perdido no fue en vano. Vi mi crecimiento en el trading, que estaba llegando a un lugar, mentalmente, psicológicamente y decidí ponerle un poco más de dinero hasta llegar al punto en el que estoy ahora”, señaló.

Al principio perdió casi todo su dinero aprendiendo, pero ahora hasta le enseña a las personas a invertir sin los problemas por los que pasó (Foto: Especial)

A pesar de que ahora tiene un curso, llamado Profit Over Everything academy, no contemplaba dedicar su tiempo a enseñar a otras personas a invertir. “Siempre hacía trading y ganaba buen dinero y las personas me preguntaban qué hacía, que a qué me dedicaba”, explicó.

“Nunca pensé en enseñar a otra persona y convertirme en un mentor, motivador y speaker. La razón fue porque cuando vino la pandemia todo el mundo quería aprender a hacer dinero online y mucha gente me estaba preguntando qué querían generar dinero igual que yo”, contó.

El joven anotó que lo más importante del trading es la psicología. “Yo diría que 50 por ciento es psicología, 40 por ciento de análisis técnico y 10 por ciento fundamental. Sin ese 50 por ciento no puedes llegar a ese nivel”, explicó.

Por ello, la primera parte del curso se enfoca en la psicología humana. “Cuando hablamos de dinero los humanos nos volvemos muy sentimentales, tenemos muchas tentaciones, muchas emociones, cuando perdemos o ganamos dinero. Cómo manejar esas emociones es lo más difícil”, detalló.

A su vez, entre los planes próximos de Mr. Alex Santi está realizar una gira internacional para ayudar a personas de otros países. Además, está trabajando en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles para apoyar las decisiones de inversión de sus estudiantes.

“Si haces algo por pasión no se va a sentir como trabajo y el dinero llegará después”, aconsejó.

