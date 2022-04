¿Quieres emprender? Este curso de Carolina Millán te ayudará a empezar

Con 12 años de experiencia, la chilena Carolina Millán se ha posicionado como una de las pocas mujeres exponentes en el rubro del marketing digital aplicado al desarrollo de cursos en línea, esto por la facilidad de tiempos que ofrece.

“Me encanta viajar. De hecho, uno de los motivos por los cuales quería emprender era para tener la libertad de trabajar desde mi computador en otras partes del mundo, lo cual he hecho bastante los últimos 10 años, no me puedo quejar”, expresó.

Sin embargo, a diferencia de otras plataformas de educación por internet, la joven de 38 años se ha especializado en asesorar a todo aquel mentor, coach o especialista que quiera compartir sus conocimientos en línea.

Ella misma ha estudiado a lo largo de su carrera las más relevantes herramientas del marketing digital que existen. Además de enseñar, ha podido implementar en el desarrollo de su propia marca personal para la obtención de clientes y enfoque creativo.

La chilena se ha posicionado como una de las pocas mujeres exponentes en el rubro del marketing digital (Foto: Especial)

A su vez, uno de sus objetivos es ir buscando y estudiando tendencias, las que aprende de forma autodidacta y luego enseña a través de sus cursos. Así llegó a convertirse en una especie de “mentora de mentores”.

“No es que de un día para otro haya despertado y dicho: ‘¡Oh, quiero convertirme en una mentora de mentores!’ Creo que poco a poco este trabajo me fue encontrando gracias a los propios conocimientos que iba adquiriendo sobre cómo generar más clientes”, mencionó.

Fue precisamente a través de redes como Twitter y Facebook que Carolina comenzó a obtener cierta fama en Chile. Esto la hizo darse cuenta de que uno de los pilares del marketing digital moderno es la generación de contenidos, algo que trata siempre de inculcar a sus estudiantes.

Dentro de las temáticas que se pueden encontrar en sus programas online se encuentra todo lo relacionado a la estructuración de un curso en línea como desarrollo modular, estrategias de promoción, lanzamiento y ventas.

Se complementa con conocimientos de desarrollo de marca personal, manejo de anuncios en Facebook, Google y YouTube, construcción de embudos de venta, entre otros. Además, tiene mentorías online, que son sesiones en donde asesora personalmente a mentores, los cuales paso a paso van creando sus proyectos educativos digitales.

“Es en donde más empleo mi tiempo, ya que a diferencia de los cursos en donde el material está subido a internet, aquí yo estoy 100% disponible para ayudar a estos emprendedores a sacar adelante sus proyectos”, explica.

