Gruma eleva sus ventas; ganancias suman mil 264 mdd

Durante el primer trimestre del año, las ventas netas de Gruma sumaron mil 264 millones de dólares, cantidad que representa un crecimiento de 17 por ciento anual.

A través de su reporte de finanzas enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma indicó que este crecimiento se debe al aumento de precios en la mayoría de sus subsidiarias para compensar el encarecimiento de granos, que provocó la inflación de diversas materias primas a nivel global y de manera particular, el conflicto en Ucrania.

“El año inició con una fuerte demanda de sus productos a nivel global, principalmente en Estados Unidos y Europa, lo que le genera bases sólidas para mantener un crecimiento sostenido”, destacó en su reporte financiero.

A partir de este trimestre, Gruma reporta sus estados en dólares norteamericanos, debido a la composición actual de ingresos y utilidades de la multinacional derivado de sus operaciones fuera de nuestro país, especialmente Estados Unidos, que es uno de sus mercados más importantes en la actualidad.

Además, las ventas netas y el EBITDA de las operaciones fuera de México representan en el primer trimestre de este año 75 y 79 por ciento, respectivamente, de las cifras consolidadas.

La empresa destacó que el retorno a la normalidad, después de la pandemia por el COVID-19, ha generado un mayor requerimiento de productos por parte de las cadenas de food service, así como la alta demanda y éxito que ha logrado en ese país la línea de productos saludables Better for You.

Adicionalmente, la harina de maíz nixtamalizado en Estados Unidos también registró un crecimiento en volumen de ventas, el cual fue impulsado principalmente por los clientes que elaboran alimentos a base de maíz.

PAL