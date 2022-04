Control de precios suelen ser un “arma de doble filo”; genera una burbuja inflacionaria, asegura economista

Este jueves durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que si el índice de inflación continúa a la alza establecerá controles de precios para alimentos.

Cabe señalar que la inflación general del país se ubicó en un 7.29% a tasa anual en la primera quincena de marzo, mientras que en Estados Unidos y Europa la inflación ha llegado a niveles récord.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Media Group, la economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet, habló sobre la proyección de la inflación la cual Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, proyecto bajará a un 3%.

Al respecto la especialista señaló que coinciden con Banxico en la expectativa de que la inflación bajará; sin embargo, estiman que no será del 3% sino a un nivel de 3.9%, destacó que los coque de la inflación no solo quedaron en eso sino que contagiaron la inflación subyacente, detonando un daño más permanente, por lo que desde BNP Paribas, coinciden en que no va a bajar sino que hasta 2024.

Con respecto a la alta tasa de inflación en los Estados Unidos, Pamela Díaz, explicó que lo que comenzó con un problema de precios relativos, se contagió a la inflación subyacente, por lo que los altos costos están pasando de las gasolinas, energéticos y alimentos frescos a otros bienes.

Detalló que mucho de la inflación que se experimenta en el mundo se da por el desbalance generado por la apertura de la economía tras la pandemia, condición que se esperaba se estabilizara conforme fuera avanzando el control de la pandemia; sin embargo, esto no ha sucedido.

Asimismo detalló que la crisis generada por los conflictos entre Rusia y Ucrania indudablemente afecta a las cadenas productivas, abonando a la alza en la inflación.

AMLO plantea control de precios también en alimentos

Sobre los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a su intención de, al igual que sucede con las gasolinas, controlar el precios de los alimentos si la inflación no baja, Pamela Díaz Loubet, detalló que nos enfrentamos a un entorno muy complicado luego de que se generarán nuevos aumentos en el costo de las gasolinas y alimentos.

La experta explicó que se tiene un impacto directo sobre los precios relativos y el impacto indirecto desde la cadena productiva, siendo que el primer efecto podría ser más fácil de diluir, pero el segundo llega para quedarse generando el riesgo de dañar las expectativas de crecimiento.

Cuestionada sobre qué tan beneficioso o perjudicial puede ser el control de precio, la economista para México en BNP Paribas, consideró que esta medida puede ser un “arma de doble filo”, situación que ya se ha vivido con el gas LP y el control implícito de la gasolina.

Detalló que existe una divergencia significativa entre el precio internacional y el de el control de presión, lo que termina generando una especie de burbuja inflacionaria que inevitablemente nos alcanzará afectando la economía familiar de los mexicanos.

Agregó que si bien pude haber contornos, en los alimentos frescos; los empaquetados estará sujetos a choques y cambios del mercado internacional.

“Es complicado porque representa una complejidad, ya que al establecer los controles, alguien debe absorber el costo del subsidio, terminando con un efecto de burbuja inflacionaria y en las finanzas públicas”, concluyó.

