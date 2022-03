Asociación de Bancos de México impulsará que haya mayor participación de las mujeres en el sistema financiero

La Asociación de Bancos de México impulsará la realización de diagnósticos anuales para la obtención de indicadores clave que permita medir el avance y definir objetivos en el sistema bancario para una mayor participación de las mujeres y reducir la brecha de género.

Lo anterior de acuerdo con Daniel Becker Feldman en el marco de la firma de adhesión de la ABM a los “Principios para el empoderamiento de las mujeres” de las Naciones Unidas y la “Alianza Global por los cuidados” del INMUJERES y las Naciones Unidas.

“Lo que no se mide no se puede corregir y lo que no se corregí ni puede mejorar”, manifestó.