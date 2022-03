IP y gobierno no han encontrado el diálogo en torno a las energías renovables, lamenta SENER

Entre el actual gobierno y el sector privado de generación de electricidad con fuentes renovables no ha podido haber un diálogo constructivo, debido al prejuicio de los empresarios sobre la administración federal, acusó Walter Julián Jiménez, director de energías limpias de la Secretaría de Energía (Sener).

En el marco del Congreso México Windpower, el funcionario señaló que incluso han habido aspectos que le han podido beneficiar al sector privado en diferentes regiones, pero que no han encontrado un punto de acuerdo.

“Modificaciones a la política energética simplemente no pasaron. Como ejemplo, la consideración de zonas especiales que hubiera podido ampliar el debate de capacidad de generación exenta en algunas regiones que le hubiera beneficiado a Baja California y a otras regiones que padecen problemas de falta de interconexión y falta de acceso a redes de transmisión y eso simplemente no lo aceptaron porque lo hicimos nosotros”, dijo.

Jiménez percibe que ese prejuicio es el que ha impedido una colaboración abierta y diálogo permanente. Apuntó que este sector ha querido imponer que no haya cambios en la industria eléctrica.

En el evento, representantes del sector han señalado que el país se está alejando de cumplir objetivos de emisiones contaminantes y que la reforma eléctrica propuesta y en discusión privilegia a los generadores de electricidad con fuentes fósiles en detrimento de las tecnologías renovables.

“Una cosa es hablar y llegar acuerdos y otra cosa es que las cosas tienen que ser como digan. Hemos sentido en muchas ocasiones que el sector privado nos dice que las cosas no cambien, pero justo el gobierno, el presidente López Obrador fue electo por una amplia mayoría de votantes que le están pidiendo que esas combinarán, tiene que responder de manera afirmativa a ese cambio y no podemos tampoco encontrar un sector que diga: las cosas no debe de cambiar”, añadió.