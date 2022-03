Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no cobro el pago DOBLE de marzo?

La Secretaría del Bienestar informó que durante el mes de marzo estarán realizando la entrega de pagos dobles a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores, sin embargo, a algunas personas se les pasó la fecha para poder cobrar su dinero de manera presencial o en su defecto, no han podido retirarlo a través de la tarjeta Bienestar y se preguntan qué es lo que pasa si no cobran o no retiran del dinero durante este periodo, por lo que en esta nota aclararemos ambas dudas.

En el caso de las personas que debieron haber realizado el cobro del dinero manera presencial y no pudieron hacerlo porque se les pasó la fecha, lo más recomendable es comunicarse directamente a la línea del Bienestar (800 639 42 64) para saber si en sus comunidades se tiene programado realizar alguna jornada especial para rezagados o cómo es que pueden cobrar el pago doble.

Por otra parte, las personas que reciben el apoyo económico a través de la tarjeta Bienestar podrán disponer del dinero en el momento que lo requieran pues una vez depositado en sus cuentas no tiene una fecha de vigencia, por lo que, si quieren retirar solo una parte, el resto del dinero permanecerá en la tarjeta sin riesgo de que les sea retirado.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar la pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que el operativo de pago de los pagos dobles para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para los adultos mayores se lleva a cabo desde el pasado 1 de marzo y será hasta el próximo lunes 21 de este mismo mes cuando concluya la entrega de estos apoyos económicos.

Es importante señalar que los adultos mayores no serán los únicos que reciban pagos adelantados en marzo pues la Secretaría del Bienestar también entregará estos apoyos económicos a los beneficiarios del programa de Apoyo para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, así como los inscritos al Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras.

Estos adelantos de la Pensión Bienestar para adultos mayores y los otros programas antes mencionados tienen como objetivo respetar la veda electoral de los próximos ejercicio democráticos que se celebrarán en el país, los cuales son la Consulta Popular la Revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, (domingo 10 de abril) y las elecciones locales en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas (domingo 5 de junio).

¿Cuánto dinero deben cobrar los adultos mayores?

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría del Bienestar, durante los siguientes días las personas adultas mayores cobrarán un total de siete mil 700 pesos, las personas con discapacidad cinco mil 600 y las madres trabajadoras recibirán tres mil 200 pesos de apoyo para el bienestar de niñas y niños.

Para finalizar, la Secretaría del Bienestar señaló en su comunicado que en esta entrega de pagos adelantados se contará con la participación de personal de Telecomm y del Banco del Bienestar debidamente identificados para realizar la entrega de manera segura. En adición a esto, se recomienda a los beneficiarios de este programa acudir acompañado de una persona de confianza a realizar el cobro del dinero para evitar que sufran cualquier tipo de dificultad.

