Tania Villa Trápala, lidera en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones

Tania Villa Trápala, creadora de los estándares de calidad en el servicio móvil y fijo, lineamientos que hoy se replican en todo el mundo, se define como una persona sin límites, que ha roto paradigmas, al ser ahora, la primera mujer mexicana que preside una comisión de estudio en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), en Ginebra Suiza.

En entrevista con El Heraldo de México, la también directora de Análisis Técnico Regulatorio, en la Unidad de Política Regulatoria en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Villa Trápala, reconoce que “le ha costado sangre” el desarrollo de políticas como la de la Calidad en el servicio móvil porque afecta los intereses económicos de los grandes operadores al medir la calidad de su servicio.

Y esos mismos estándares que le costaron cuatro años de trabajo, e incluso de lucha hasta que estos lineamientos de calidad fueron aprobados por los Comisionados en el Pleno del IFT, después fueron propuestos en la UIT donde tuvo que luchar contra los mismos intereses de operadores, pero ahora de Europa o Asía y finalmente fueron aceptados e implementados y hoy se aplican en todo el mundo.

Tania Villa cuenta así de manera sencilla, su trayectoria, es ingeniero por en Telemática, que es la combinación en Comunicaciones e Informática en el ITAM, tiene una maestría en sistemas inalámbricos, que curso en Estocolmo, Suecia; trabajo como investigadora invitada en la Universidad de Humboldt en Berlín; y logró el doctorado en Francia.

Reconoce que ha tenido que luchar contra muchas limitantes, pero al mismo tiempo ha tenido el apoyo tanto de hombres como mujeres exitosas, como fue la ex comisionada Adriana Labardini Izunza, cuando apenas se estaba creando el IFT y ella fue la que la invitó a trabajar en el Instituto desde 2013.

Reconoce que en el IFT se ha hecho mucho en materia de equidad de género, pero aún, falta mucho por andar: “Yo he visto un contraste muy grande entre lo que es ser mujer en el mundo de las Telecomunicaciones en México y en Europa en materia de igualdad”.

Creadora de estándares de calidad y servicio móvil en México y el mundo. (Crédito: Daniel Ojeda)

Relató que “en Europa a mí me sorprendió que la primera vez que me mandaron a la Unión Europea como representante de un proyecto a presentar resultados, entre a un cuarto donde había como 20 hombres de entre 50 y 60 años, y yo era la única mujer, de 30 y tantos años, eso es impactante, tal vez por mi cultura y a mí me sorprendía que me tomaran como un igual, que me escucharan y que mis opiniones valieran lo mismo que alguien que llevaba 30 años trabajando”.

En México en contraste, dijo que “me ha tocado que, por ser mujer y joven, de entrada, cuando se llega a una reunión, no piensan que tú eres la que está a cargo, a veces se dirigen a mis colaboradores hombres”.

Por último, Tania Villa, reconoce que hoy la mujer ha conquistado muchos espacios, pero también advierte que “hay dos mundos en México, uno de zonas urbanas y otro el rural donde muchas mujeres no tienen acceso ni a la educación, y más allá por los usos y costumbres no tiene acceso al internet, mucho menos a un teléfono o computadora, y ese es un reto muy grande para lograr esa inclusión digital en México”.

Elaboró propuestas para clasificar la cobertura de banda ancha

Desarrollo un mecanismo para geolocalizar las llamadas al 911, para al atender emergencias médicas se sepa dónde se ubica las personas

Presidenta de la Comisión de Estudio 12, en la UIT

