La cena de Navidad es más cara en 2022, pero los precios podrían bajar en unos meses

La inflación solamente se ha reducido un punto porcentual; sin embargo, el precio de diversos productos se han incrementado de manera sistemática durante diciembre, lo cual tiene un impacto directo del 36 por ciento en las comidas que se preparan durante el fin de año, así lo dio a conocer Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, en entrevista con Javier Alatorre a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, quien además aseguró que aunque ha habido reducciones en diversos indicadores, los costos siguen aumentando.

El especialista aseguró que la carestía en México fue influenciada de forma importante por el precio de los insumos, así como los costos que tiene que ver la presencia de los intermediarios y del crimen organizado en diversos sectores productores.

De los grupos criminales, dijo, se desprende el aumento del dos por ciento en los productos, insumos y materia prima que se venden a lo largo de todos el país.

"Se ha convertido en un cartel económico que no predomina, sino que domina", dijo.

Productos como el pavo tienden a elevar su precio durante la temporada. FOTO: Especial

Una Navidad más complicada

Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, aseguró que el último reporte del INEGI, la inflación bajó hasta el 7.77 por ciento, pero los productos alimentarios han tenido aumentos del 10 al 14 por ciento dependiendo de su tipo. Informó que la oferta en comestibles relacionadas con las materias primas o las frutas y hortalizas como el trigo o la soya tienen un mayor movimiento en sus tarifas debido a las variaciones de la temporada.

"Vemos incrementos de precios muy importantes en el caso del jitomate, en el caso de la zanahoria", aseguró.

Informó que en el caso del pavo se ha visto una plusvalía del 18 por ciento en su costo, ya que el país produce solamente el 10 por ciento de este animal. A esto sumó que los preciso de este producto se han incrementado debido a que se reportó una crisis de influenza aviar en Estados Unidos, uno de los mayores exportadores.

La cena es más cara con el paso de los años. FOTO: Especial.

La pierna de cerdo, destacó, se vende un 10 por ciento más cara, y lo mismo pasa con el lomo de cerdo que reportó un aumento del seis por ciento.

"Seguramente en enero que ya no tengamos esta demanda seguramente disminuirán los precios", dijo.

Destacó que la cadena de suministro y los intermediarios ha hecho que los costos de productos como el jitomate llegue por encima de más de un 300 por ciento de su precio original, por lo que pidió que las autoridades revisen la forma en la que se lleva a cabo la especulación y los aumentos en este tipo de alimentos.

"Donde más afecta es en el consumidor final", dijo.

Indicó que para 2023 el sector tiene una buena expectativa de buenas cosechan en frutas y hortalizas, aunque en granos los precios tendrán un comportamiento poco favorable. Esto, dijo, incidirá en que la tortilla seguirá siendo cara. Coincidió con el Banco de México en perspectiva de que los tabuladores se mostrarán más accesibles durante el segundo trimestre del año. +

AMLO minimiza la situación

Villahermosa, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se están tomando medida para bajar la inflación. En la conferencia de prensa matutina, aclaró que la inflación es un fenómeno mundial que se precipitó por la guerra de Rusia contra Ucrania, pero ha ido bajando.

“Estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación, en primer lugar tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles y hemos podido controlar, bajar la inflación”, recalcó

Criticó que medios de comunicación destaquen que aumentó la inflación lo que es falso.

“Nada más habría que ver cuánto ha aumentado el ingreso, no se considera que el salario mínimo, el salario en general, ha aumentado como nunca. Hay inflación, aceptando sin conceder, de ocho, sí, nada más que tenemos un incremento al salario en el tiempo que llevamos, de 62 por ciento en términos reales y el año que viene el salario aumenta 20 por ciento y vamos a llegar casi al 90 % de incremento del poder adquisitivo”, aseveró.

El presidente recalcó que este aumento al salario no se veía desde hace 40 años. Recordó que se puso en marcha un plan anti inflacionario. Por ello, subrayó que no hay motivos para aumentar los precios.

“Ojalá y lo explique de manera deliberada, que el dueño de Oxxo, el señor (José Antonio) Fernández subió todos los precios, no sé si tieen alguna justificación, porque es donde más subieron los precios, los refrescos, aguas puercas, productos chatarra, lo mejor desde luego es no consumir productos chatarra, como ahora que estamos terminando el año, regale afecto, no lo compre, muchos abrazos, no balazos”, recalcó.

Con información de Noemí Gutiérrez

Sigue leyendo:

Precio del pavo, al alza hasta un 20 y 30%

¿Pierna o lomo de cerdo?: qué cena navideña aumentó más su costo por la inflación