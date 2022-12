Suben los precios de la cerveza, esto cuesta una caguama

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) dio a conocer que a partir de este lunes 12 de diciembre los precios de la cerveza subieron como efecto de la inflación, pese a que ésta se redujo durante la segunda quincena de diciembre al ubicarse en 7.80 por ciento, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El alza en el costo de esta bebida alcohólica continuará durante todo el 2023 si la economía nacional se mantiene como hasta ahora, informó el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Rivera. Sin embargo, esta medida no será adoptada por todas las marcas que venden este producto, ya que solo Grupo Modelo será el que incrementará sus precios en todas las presentaciones.

Además de otros importantes productos de amplio consumo en México como son también las botanas y los refrescos, el precio de la cerveza también destaca como uno de los más golpeados por la economía durante este 2022, esto debido a que la escalada de precios no cesa y se espera que el alza continúe durante todo el 2023 si las condiciones de la economía nacional continúan como hasta ahora, informó Rivera.

Se prevé que la inflación no ceda y siga al alza en 2023: Anpec

Se anticipa que la inflación no detenga su curso y continúe a la alza para el 2023. FOTO: Especial

Cuauhtémoc Rivera detalló que dado el contexto inflacionario se prevé que la inflación no ceda y siga al alza durante todo el siguiente año: “Dentro del contexto inflacionario que se vive en el país, la escalada de precios no cesa en los productos que las familias mexicanas consumen, lo que provoca que cada vez sea más difícil cumplir con las expectativas alimentarias. Sin ser alarmistas, más bien realistas, se prevé que la inflación no detenga su curso y continúe a la alza para el 2023, y sigue la mata dando”, indicó.

El líder del organismo de comerciantes informó que la cerveza es un producto que ha registrado más incrementos en su costo en los últimos meses de este 2022 que en todo el 2021 ya que de cuerdo con el Inegi tan solo en septiembre pasado los precios de la cerveza subieron un 11.2%, lo que ya es considerada la mayor variación en los últimos 12 años.

El motivo del alza en el precio de la bebida alcohólica se debe a que los artículos primarios con los que se elabora han sufrido un alza en sus costos, entre los que destacan insumos como el agua, el lúpulo, la levadura, la malta y el azúcar. Además que los costos cerveceros subieron este año es debido a la escasez de vidrio, artículo fundamental para la distribución de este producto .

La escalada de precios no cesa en los productos que las familias mexicanas consumen. FOTO: Especial

¿Cuánto costará ahora una caguama?

Si bien la Anpec informó que todas las presentaciones que elabora Grupo Modelo subirán su costo de cara a las festividades de fin de año, no se brindaron detalles respecto a cómo quedarán finalmente los precios ya con el alza. Algo que ya miles de consumidores se preguntan, sobre todo tras el inicio del llamado maratón Guadalupe-Reyes. Cabe recordar que las marcas que elabora Grupo Modelo son Modelo, León, Victoria, Corona y Pacífico.

El aumento que ha experimentado la "chela" en los últimos meses ha sido el más importante en 12 años. FOTO: Especial

Mediante la plataforma "¿Quién es quién en los precios?", la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da a conocer los costos sugeridos de diversas marcas y presentaciones de cerveza, como por ejemplo el costo de la Corona familiar (conocida también como caguama) la cual actualmente es de 37 pesos, mientras que el empaque de seis botellas de Modelo (el six) es de 107 pesos.

Hay que destacar que aunque el precio de la cerveza aplica para todos los estados de la República, existen estados en los que los costos son mayores que en otros. Por ejemplo, según el Inegi, el costo más caro por una cerveza se registró en Morelos, seguido de los estados de Colima, Guadalajara, Quinta Roo y Veracruz. Mientras que aquellas entidades en donde la cerveza se consigue más barata son Nayarit y el Estado de México.

Según el Inegi, el costo más caro por una cerveza se registró en Morelos. FOTO: Especial

El aumento que ha experimentado la "chela" en los últimos meses ha sido el más importante en 12 años y destacan los estados de Puebla y Guanajuato en donde se dio el mayor incremento, el cual fue de 11.76 y 9.09 por ciento, respectivamente, según datos proporcionados por la Profeco. El anuncio del incremento en el precio de la bebida alcohólica ocurre justo en el marco del inicio de las festividades decembrinas, cuando el consumo del producto se ve notoriamente incrementado debido a las reuniones y celebraciones que se programan para estas fechas.

