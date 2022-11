Raymundo Tohmé, el hombre detrás de los Atrevidos de Raythom

Pionera en la manufactura de prendas para el mercado nacional e internacional y fundada en 1950, la empresa pantalonera Raythom, de Raymundo Elías Tohmé, fue un parteaguas en la forma de vestir de las juventudes setenteras.

A pesar de que estos pantalones surgieron en una época con mucha competencia en el mercado de la moda, fue su publicidad transgresora lo que marcó la diferencia con las demás compañías. Sin embargo no solo fue eso lo que impulsó su éxito; también la figura de “Don Ray” jugó un papel crucial en el crecimiento de esta prenda icono en México.

Pero a todo esto, ¿quién fue Raymundo Tohmé? Si bien, Raymundo es recordado como el hombre detrás de la afamada marca de pantalones Los Atrevidos de Raythom, su paso –no solo por México sino también en su natal Líbano– dejó huella en distintos sectores.

Por ejemplo, pocas personas saben que fue un gran impulsor de la educación y el deporte, pues –entre otras cosas– ayudó a construir un par de colegios en la colonia Tacubaya en la Ciudad de México y en Gómez Palacio. Organizó una gran cantidad de torneos de golf por lo que fue reconocido como uno de los grandes impulsores de este deporte en México.

Comprometido con la educación, Tohmé ayudó a más de 1000 jóvenes con una beca para que pudieran continuar con sus estudios en Líbano y, con otras 500 más en México.

Rompiendo esquemas

Como un políglota en toda la extensión de la palabra –pues hablaba árabe, español, francés, inglés, italiano y portugués– recorrió gran parte del mundo, lo que le abrió los ojos hacia un panorama de libertad, mismo que proyectó en muchos de sus comerciales, los cuales fueron censurados por la prensa y el gobierno en turno.

Sin embargo, fiel a su apelativo de “Los Atrevidos de Raythom”, la empresa buscó la forma de continuar con sus anuncios en televisión abierta; pues a pesar de que las costumbres de la década de los 70 no permitían siquiera mostrar alguna imagen sugerente que atentara contra las malas costumbres; la marca pantalonera desafió los esquemas establecidos por el status quo.

Un entusiasta del deporte y de la canción

Su trayectoria como empresario y su entusiasmo por el deporte lo llevó a convertirse en el patrocinador que trajo por primera vez a los Vaqueros de Dallas durante la Liga Nacional de 1971 e hizo que se transmitieran todos sus partidos durante un año; además de que su alma bohemia impulsó el Segundo Festival Nacional e Internacional de la Canción Popular.

Incluso, sus anuncios publicitarios viven aún en el inconsciente colectivo, pues al ir acompañados de un jingle compuesto por el cantautor argentino Bebu Silvetti, y al ritmo de “¡Juventud, juventud!”, miles de personas se proyectaban en la era de un México que experimentaba la libertad de una nueva tendencia en la moda.

Aunque dicen que el éxito no dura para siempre y los pantalones Raythom ya no fabrican más los casi 300 millones de prendas que se llegaron a producir alguna vez, lo cierto es que el legado de Raymundo Elías Tohmé se mantiene presente en sus descendientes, quienes están conscientes de la importancia de estos pantalones y su impacto en una época que no se podrá olvidar.