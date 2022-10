Nuevo León, Guanajuato y Yucatán apuestan por obras independientes de transporte

LEÓN, Gto. Los gobiernos de Nuevo León, Guanajuato y Yucatán apuntan a una nueva generación de obras de infraestructura, las cuales tienen como característica ser independientes de la Federación.

En el marco de la reunión anual de industriales, los gobernadores de estas entidades coincidieron en la importancia de generar obras productivas para sus habitantes con recursos propios y locales para agilizar su materialización y sus beneficios.

“Hay que impulsar las obras y tener recursos propios como estado para no tener preocupación por las que no son mixtas, y no depender de nadie”, comentó Samuel García, gobernador de Nuevo León.