5 consejos para evitar fraudes en la compra de un auto usado | Podcast Dinero y Finanzas Personales

La compra de un auto usado o seminuevo siempre puede causar incertidumbre, pero es un trámite que puede ser sencillo sí se tiene la guía correcta, por eso en el podcast Dinero y Finanzas Personales queremos ayudar a quien este interesado en hacer este trámite con 5 conejos para evitar fraudes, por lo que platicamos con la licenciada en Derecho con experiencia en diversas financieras automotrices, Karla Álvarez, quien aclara las implicaciones legales del proceso.

Álvarez indica que lo primero que se debe tomar en cuenta al querer hacer una compra-venta de un auto seminuevo es considerar que como todos los bienes muebles se acredita quien es el dueño con la correspondiente factura, "lo primero que debemos revisar es si la persona que me lo está vendiendo de verdad es el dueño del vehículo", explica la especialista, quien agrega que en este tipo de transacciones muchas veces el auto ha pasado por varios propietarios.

"Se endosa la factura de origen y así va pasando de dueño en dueño, pero estos endosos no acreditan que esos dueños de verdad sean los propietarios del auto y puedan venderlo. Por esta razón es importante como paso uno verificar que la factura del auto sea la vigente y correcta, esto lo podemos verificar en el Portal del SAT".

5 consejos para evitar fraudes en la compra de un auto usado

La seguridad al hacer la transacción, física y legal. No exponerse en la transacción al hacer el pago, o tomar otros riesgos. Comprobar el estado físico del auto. Si conocemos el origen o nos dan algunas garantías de su funcionalidad o que podamos contactar al anterior dueño es una mejora en el proceso de compra-venta; firmar un documento, como un contrato, pagaré o contacto con quien lo vendió. Corroborar que toda la documentación de ese auto es original, correcta y vigente. Investigar en el SAT, el REPUVE, la empresa o agencia en la que se vendió el auto. Considerar que todo auto (nuevo y/o usado) tiene sus riesgos de fallas, por lo que debemos destinar una cantidad extra para cualquier contingencia relacionada con la adquisición de dicho vehículo. Tener un documento que nos acredite como los dueños de ese auto con fecha cierta, para que sea muy claro desde qué momento somos responsables de ese bien.

Cómo comprobar que el auto usado no tiene reporte de robo

Una forma de comprobar que el auto no tiene reporte de robo es a través del Registro Público Vehicular, conocido como REPUVE. Para comprobar que el carro usado es legal se necesitas hacer lo siguiente:

1) Entra a el sitio oficial (http://www2.repuve.gob.mx/)

2) Ingresa el número de placas

3) Introduce el NIV (número de identificación vehicular), que está compuesto por 17 dígitos y se encuentra en tu manual del propietario

4) Comprueba los números de constancia de inscripción o folio. Esto debes solicitarlos a quien te vende el vehículo

5) Finalmente deberás llenar un formulario alfanumérico para confirmar la búsqueda. Una vez hecho este procedimiento, el REPUVE te mostrará el origen de procedencia del auto, así como su marca, planta ensambladora, tipo de motor, color original, entre otros datos.

Antes de realizar la compra confirma el estado físico y legal del auto. Foto: El Heraldo de México

En caso de detectar que el vehículo es robado y se te está ofreciendo en venta, debemos dar aviso a las autoridades, explica Karla Álvarez, con la intención de dar información de dicho vehículo y ponerla a disposición con el fin de no volvernos cómplices en dicho delito. "En caso que ya hubiéramos comprado dicho auto, pues primero prepararnos mentalmente que muy probablemente ya perdimos nuestro dinero para siempre y fuimos brutalmente defraudados", agrega.

Si después de adquirir el auto se comprueba que este es robado, "para que no se nos vincule con el delito y no solo quede en una perdida monetaria si no que además se nos responsabilice penalmente, tenemos que dar aviso a la autoridad y presentar los documentos que se nos entregaron como acreditando la venta de dicho auto, con esto demostramos que nuestra compra fue de buena fe y no con la intención de participar en el delito".

Posteriormente se podría hacer una denuncia a la persona que nos vendió el auto, por fraude y falsificación de documentos, para que cuando este sea localizado restituya, y en caso de ser aplicable indemnice por los daños causados por la defraudación, indica la especialista.

