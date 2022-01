SAT: ¿Qué multa podría recibir si no presento mi declaración anual?

En nuestro país todas aquellas personas que desempeñan alguna actividad económica y reciben un salario por ella, en automático adquieren algunas obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre ellas está la Declaración Anual de impuestos.

Sin embargo, si por alguna o varias razones no presentaste este trámite en tiempo y forma tu declaración como persona física o moral, el SAT te aplicará una o varias sanciones según sea el caso, entre las cuales se encuentran multas en tu contra.

Por tal razón a continuación te explicamos qué pasa si se vence la fecha límite para presentar tu declaración anual y no la realizas.

Lo primero que debes saber, es que de acuerdo con el calendario del SAT, las personas morales tendrán que cumplir con esta obligación entre el 1 y el 31 de marzo, mientras que las personas físicas deberán presentarla entre el 1 y el 30 de abril próximos.

En caso de omitir presentación de la declaración anual o esta se realiza días posteriores a las las fechas establecidas, el SAT interpretará estas acciones como un como incumplimiento y además este trámite en caso de ser ejecutado y será tomado como extemporáneo.

¿Cuáles son las multas que me pondría el SAT?

Si es caso se te paso el tiempo límite o presentaste tu declaración y eres persona física podrías ser acreedor a dos tipos de sanciones, las cuales son las siguientes:

Podrías recibir una multa por no presentar la Declaración Anual cuando estás obligado a realizarla.

Multa por cada una de las obligaciones fiscales que no se atendieron.

Si no hiciste tu declaración a tiempo, podrías recibir una multa económica que va desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos. Por otro lado, por cada una de las declaraciones que no ejecutadas o no seguir los requisitos obligados, las multas van desde los mil 400 y hasta los 34 mil 730 pesos.

Debes tomar en cuenta que cada una de estas sanciones deberán ser pagadas conforme te indicará el SAT. Si te retrasas o no haces el pago de tus multas, se sumarán otras más a la cifra original. En caso de hacer omitir el pago, este se verá reflejado en tu historial crediticio y te afectará en el Buró de Crédito

SIGUE LEYENDO

SAT: Errores comunes al usar tarjetas de crédito que te causarán problemas fiscales

SAT: ¿Cuándo pagan impuestos los pensionados del IMSS?

Billete de 100 pesos de Sor Juana se oferta hasta en 70 mil pesos, ¿qué características tiene?