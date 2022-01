Inviable, reducir el peaje para hacer más fácil el acceso al AIFA, aseguran concesionarios

Es inviable que se reduzcan las tarifas de cobro de las autopistas que conectan con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), dijo Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (Amciv).

En entrevista con El Heraldo de México, explicó su postura sobre los dichos del director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, de que ve viable reducir estos peajes para hacer más accesible el acceso, incluso hasta cero costo.

“Con el gobierno del Estado de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no ha habido comentario alguno en relación a modificar los títulos de concesión. No veo tema. No es viable, ni mucho menos”, especificó Frías.