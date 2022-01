Aseguradoras cobrarán cuotas diferentes a no vacunados para evitar aumento en costos generalizados

Recientemente la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) explicó que debido a que las personas que experimentan complicaciones por Covid-19 suelen ser las que no se vacunaron, las aseguradoras están empezando a acotar la cobertura de sus productos solamente a personas que sí se hayan inmunizado.

En entrevista con Darío Celis en Tiempo de Negocios para El Heraldo Medio Group, el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Alejandro Sobera, explicó tanto las motivaciones así como las implicaciones de esta tendencia de las aseguradoras.

Así, el experto explicó que las aseguradas han notado que las personas que se han vacunado, sufren menos con esta enfermedad lo que los ha llevado a buscar diferenciar a sus clientes entre inmunizados y no inmunizados, esto motivado a que quienes no tiene vacuna suelen enfermar de gravedad y generar más gastos al ser hospitalizados.

El presidente de la AMASFAC detalló que se está queriendo hacer esta división con el fin de que gente que no se ha vacunado no afecte la semestralidad y las cuotas de todos los demás, pues de no hacerlo la semestralidad de cada póliza se aumentaría.

Alejandro Sobera, fue enfático al señalar que con esta medida se busca que no paguen justos por pecadores, y no se afecten las cuotas de los demás, además de que las aseguradoras se han mostrado abiertas a analizar casos específicos para posibles excepciones.

Finalmente reiteró que no se trata de una intención de no pagar, sino que para las aseguradoras sería más sencillo pagarle a todos pero quieren mantener las pólizas con costo accesible para todos.

