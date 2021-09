Esperamos que la familia Ancira recapacite y cumpla con lo establecido: Antonio O´Farril

Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI) salió a la pugna por la vigencia del acuerdo de compra del 55 por ciento de las acciones de Altos Hornos de México (AHMSA), que la semana pasada la siderúrgica dio por terminado.

Los inversionistas que conforman ese fideicomiso difundieron un documento en el que desmienten que hayan incumplido los términos del acuerdo de compra-venta que firmaron en abril pasado con Alonso Ancira, aún presidente de AHMSA para que les venda el paquete mayoritario de acciones que les daría el control de la siderúrgica con sede en Monclova, Coahuila.

En entrevista con Darío Celis para El Heraldo Televisión, Antonio O´Farril González, presidente del Consejo de la Alianza Minero Metalúrgica Internacional, explicó que Alianza celebró un contrato de compra-venta de acciones con la familia Ancira respecto de las acciones de Grupo GAN, que es la controladora de acciones de AHMSA; sin embargo, la relación de los inversionistas de Alianza no es con esta, sino con la familia Ancira.

"La familia Ancira ha manifestado por conducto del señor Alonso Ancira, no sabemos si los demás familiares están en dicha disposición, pero ha manifestado que no está de acuerdo con el contrato y que Alianza lo ha incumplido, cosa que no es cierto".

Agregó que dentro de las obligaciones por hacer de Alianza están cumplidas absolutamente todas, solo falta una que deberá cumplirse al vencimiento del contrato que es el pago o contraprestación.

Además, comentó que les extraña que se haya firmado un contrato de compraventa de acciones, no es una promesa, entre la familia Ancira y Alianza, y ahora pretendan no cumplirlo.

"Estamos en espera de que se de el plazo señalado del propio contrato, para Alianza cumplir con su parte y la familia Ancira cumpla con la suya", manifestó.

Con relación a lo que se ha mencionado en la prensa, señaló que la familia Ancira refiere que no se han hecho las aportaciones de capital, pero no hay ninguna obligación en el contrato de hacerlas.

"Nosotros esperamos que la familia Ancira recapacite y cumpla con lo comprometido que será el 14 de octubre".

Finalmente, aseguró que las relaciones no están rotas, solo no han estado en reuniones, y no sabe cuándo se puedan tener alguna.