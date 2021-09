Teleperformance dentro del Top 5 de los Mejores Lugares Multinacionales para Trabajar en América Latina

Great Place to Work®, la autoridad global en cultura laboral ha anunciado que Teleperformance, líder global en servicios digitales integrados, se ubicó entre las 5 mejores multinacionales 2021, en la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina.

Esta clasificación excepcional es especialmente significativa porque se basa directamente en datos y comentarios de encuestas confidenciales de más de un millón de empleados en alrededor de 8,000 empresas, cada una de las cuales evaluó de forma anónima a su empresa en función de factores que incluyen la confianza, los valores de la empresa, el liderazgo y la innovación.

Este logro es particularmente significativo para Teleperformance que migró rápidamente a más de 240,000 empleados en todo el mundo al trabajo en casa y ahora está cumpliendo su segundo año de pandemia por el Covid-19, lo cual ha causado importantes desafíos e interrupciones en el empleo mundialmente.

“Felicidades a Los Mejores Lugares para TrabajarTM en América Latina por dar prioridad al bienestar de sus empleados”, dijo Michael C. Bush, director ejecutivo global de Great Place to Work®. “Durante un tiempo increíblemente desafiante para la región, estas empresas crearon lugares de trabajo equitativos al brindar flexibilidad y apoyar a sus empleados en situaciones de conflicto. Los Mejores Lugares para TrabajarTM encarnan la misión de Great Place to Work® y están haciendo que el trabajo sea excelente para todos”.

Las 125 principales empresas, incluidas varias marcas icónicas, fueron reconocidas por ser las más altas en las listas nacionales de Great Place to Work® de toda la región. Teleperformance tuvo 9 victorias en listas nacionales para sus operaciones en México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Perú.

El presidente y director ejecutivo de Teleperformance, Daniel Julien, dijo: “Ser reconocidos por la principal autoridad mundial independiente como una de las cinco mejores multinacionales para trabajar en toda América Latina nos hace sentir orgullosos y humildes. Nos preocupamos por nuestra gente y tenemos un enfoque incesante en el bienestar y el respeto de los empleados basado en la no discriminación, la inclusión, la diversidad, la transparencia y la ética en todo lo que hacemos.

Esta clasificación, basada en miles de comentarios directos de nuestros empleados de América Latina, muestra que ofrecemos un ambiente de trabajo acogedor basado en prácticas justas, confianza de los empleados, respeto mutuo y el deseo de ayudar a cada persona a maximizar su potencial. Nuestro compromiso de cuidar a las personas se aplica a nuestros más de 380,000 empleados en todo el mundo. El Grupo está ahora certificado en sesenta países por los principales expertos externos en evaluación de la cultura del lugar de trabajo. Esto significa que más del 90% de todo nuestro personal en todo el mundo trabaja en las mejores operaciones de empleadores con certificaciones independientes, trabajando desde casa o en una oficina”.