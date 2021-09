¿Por qué no tengo dinero? Tips efectivos para acabar con tus deudas | Podcast Finanzas Personales

Una de cada 6 personas son presas de los bancos, de las tiendas departamentales o de distintos acreedores; los mexicanos adquieren tal nivel deuda que nos les permite llegar a esa libertad financiera que les dará soltura en sus gastos, por ello en este podcast de Finanzas Personales hablaremos del porqué no tienes dinero.

Hablar de dinero y del que tenemos en nuestros bolsillos es complejo; porque muchos llegan a la quincena y ya deben más de la mitad de lo que reciben; entonces la pregunta es en dónde quedan los consejos financieros, los tips, cómo logro ahorrar cuando apenas me alcanza para pagar mis deudas y cumplir con mis necesidades básicas: vestido, alimentos y transporte.

El ingeniero Agustín Bravo, fundador y director de Enfoque Visionario, experto en Inteligencia Financiera y coach de empresarios, platicó en nuestro podcast de Finanzas Personales y nos dio algunos consejos para aprender a cuidar nuestras finanzas a través de cinco sencillos tips que nos resolverán todas las deudas.

Sigue estos pasos para liberar tu dinero.

Haz un diagnóstico

Agustín Bravo destacó que primero debes saber en dónde estás parado. Mencionó que la razón por la que la gente no tiene dinero suficiente en sus bolsillos es porque tiene pésimos “hábitos de consumo”.

“Todavía no te llega tu quincena o tu aguinaldo y ya lo gastaste…arranca el año y no sabes ni cómo enfrentar la cuesta de enero”, así de sencillo.

¿Por dónde empezar?

Pero más allá de cuidar en qué, con quién y cuánto gastas; el especialista recomendó hacer un balance de lo que entra a tu bolsillo mensualmente y los gastos fijos cada mes.

Ahorrar no es el secreto para unas buenas finanzas.

Ahorra no es suficiente

La fórmula no está en ahorrar, como muchos especialistas advierten, pues esta práctica es porque pensamos que algo se va a acabar, “aquí hay una mentalidad de escasez”, así no funciona la riqueza. Lo correcto es buscar y lograr que el dinero crezca, ahorrar no es producir.

Blíndate ante una crisis

Mencionó que actualmente vivimos tiempos muy difíciles por la pandemia, situación que ha encarecido los alimentos y medicamentos, pero siempre va a ver estos periodos y “hay que reaccionar”. Por ejemplo, ya todos sabemos que la cuesta de enero es inevitable, pues hay que estar preparados con un ahorro y no gastarnos todo el dinero que nos cayó previamente y dejarnos llevar por el momento.

Edúcate de manera financiera

Es necesario adquirir habilidades financieras, hacerte más eficiente en tu empleo, en donde puedas ganar más, abrir un negocio con la familia, invertir en algo que nos genere una fuente de ingreso. El objetivo es buscar más recursos.

Paga tus deudas

Hacer un plan de pago y terminar con las deudas, es un buen consejo, pero si ya vas a salir de este paso, no te endeudes más, tampoco digas “no tengo dinero, si tienes una pantalla en casa, es porque sí cuentas con el, prioriza tus gastos”.

Mencionó que la salida es invertir, buscar instrumentos financieros, algunos lo hacen a través de la inversión de bienes y raíces, cualquiera de ellos por los que te decidas, debes al menos saber cómo funcionan al 100 por ciento.

Recuerda que no hay forma legal, ética y correcta de ganar dinero sin esfuerzo; además es incorrecto pensar que el gobierno va a solucionar tu problema con la serie de apoyos, ante una crisis, nadie lo hará.

La salida es invertir a través de mecanismos financieros.

Trabaja en equipo

Aprende a trabajar en equipo, máximo si piensas poner un negocio y con esto puedas tener la seguridad de que el dinero va a comenzar a fluir.

Es importante mencionar que para la Condusef las decisiones de inversión no pueden ser tomadas a la ligera, tampoco se trata de una actividad exclusiva para expertos en el tema. Lo importante es tener claro que se trata de poner a trabajar su dinero buscando obtener una ganancia a futuro.

Escucha nuestro podcast de Finanzas Personales y aprende más sobre ahorro

Por Diana Zaragoza y Engge Chavarría