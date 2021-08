¿Por qué suspendieron actividades los distribuidores de gas LP en México?

José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, aseguró que el paro de actividades que realizan se debe a que los dejaron fuera, ya que como comisionistas y con base en las ventas volumétricas reciben una porción de comisión que es con lo que mantienen sus unidades, pagan tenencias, los seguros y la tripulación de estas con seguridad social.

"Nosotros trabajábamos con un margen operativo que es la utilidad que nos podían dar en comisión de un 15 o un 20 por ciento, estamos hablando de septiembre hasta la semana anterior, cuando viene esta súbita instrucción del gobierno, la cual podemos celebrar como país porque ya vamos a tener un gas a un precio mucho más accesible", explicó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Televisión.

Sin embargo, señaló que algo que funcionó mal, algo dejó de hacer la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dejó de observar realmente la competencia económica, por ello entiende la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señala que es un cero a la izquierda pues no ha cumplido con su trabajo, pero entonces debería ponerse "a la comisión eficiente para hacerlo".

Destacó que debido a la creación de la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo, que busca estabilizar y regular el pecio del gas en todo el país y se cambiará semanariamente, "hay esta suspensión de actividades, no es un paro, no es una marcha, no es una huelga, suspendimos por no tener una capacidad operativa".

"Hoy nos envían a vender el gas en base al precio regulado y las compañías gaseras nos dicen hoy que el costo que podemos darle a ustedes nuestros distribuidores es de $11.30 pesos, $11.20, para que ustedes puedan venderlo en $11.52, y deja de ser negocio para nosotros".

Además, manifestó que "como acostumbra el gobierno, hace una sentencia y después una amenaza, entonces ahora somos amenazados a ser sujetos a la Guardia Nacional o a alguna autoridad, para que pueda ser retirado nuestro permiso por no poder ofrecer un servicio".

José Adrián Rodríguez aseguró que ellos tienen todo el deseo de proveer gas, pero también tienen tiempo esperando ser escuchados por las empresas, "que digan no puedo participar en este negocio, para buscar al Ejecutivo federal y decirle que el modelo que ha hecho dejó fuera al último eslabón, qué podemos hacer"

Añadió que como comisionistas no son un grupo violento y lo que buscan como contribuyentes es llegar al consumidor con un margen operativo.

Finalmente, indicó que en este momento se encuentran en negociación, buscando a las plantas, y si las compañías no los escuchan, buscarán al Ejecutivo federal para que los ayude a tener las condiciones dentro de ese margen operativo.