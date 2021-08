Gas Bienestar: Va por reparto de gas natural

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se analiza que la empresa Gas Bienestar también pueda comercializar gas natural y no sólo LP en los hogares del país.

En la mañanera, el mandatario dijo que si se otorgan los permisos para abrir las calles y colocar la red, podría darse el proyecto de gas natural.

“No descartamos la posibilidad de utilizar gas natural para el servicio doméstico, nada más que se requieren instalaciones y que se rompan las calles para introducir tuberías, y queremos llegar a acuerdos con las colonias, (...) se van a beneficiar muchos consumidores”, explicó el Presidente.

López Obrador explicó que México tiene excedentes de este energético de hasta 40 por ciento y que serviría para el suministro a un menor costo.

“Si se introduce el gas natural en viviendas lo más que se pueda, no sólo podemos distribuir así los excedentes que se tienen, que se están pagando y no se usan, no sólo es eso, es enderezar un entuerto, una herencia de tantas que recibimos por la corrupción.

“Resulta más barato utilizar ese gas, aún cuando se habla de que tiene menos calor, que tarda más en que se preparan los alimentos, de todas formas es más barato, está comprobado”, detalló.

Respecto al gas LP, no descartó la posibilidad de ver nuevas distribuidoras.

“Sí, abrir la posibilidad de que otros puedan ofrecer el servicio para que haya contrapesos y equilibrios (...) queremos que el precio final sea justo para el consumidor”, reiteró.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

