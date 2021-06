Combaten daño al ambiente; fuentes limpias son la nueva tendencia

El sector energético mundial está atravesando por un cambio basado en la eficiencia energética para disminuir la huella de carbono en el ambiente.

Las grandes empresas del sector apuestan por el abandono paulatino de los combustibles fósiles, una tendencia que va a disparar inversiones de hasta 18 mil millones de dólares hacia 2030.

De acuerdo con el informe The Future of Energy in the Age of Climate Change, del banco Goldman Sachs, la inversión en tecnologías limpias e infraestructuras verdes podría ascender a dos mil millones de dólares por año.

Lo anterior, va a permitir la creación de hasta 20 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos nueve años, pues las energías verdes tienen un potencial de generación de empleos hasta tres veces mayor que las fósiles.

Dentro de esta tendencia, se encuentra la estrategia que emprenden las grandes petroleras del mundo, de abandonar los negocios contaminantes como las refinerías.

En la última década, Estados Unidos ha disminuido el número de sus refinerías de 158 a 141 al cierre de 2020.

Destaca el caso de la petrolera estadounidense Shell, que vendió su refinería de Deer Park a México por 596 millones de dólares, también se deshizo de la refinería llamada Mobile Chemical, que está ubicada en Alabama, la cual fue vendida a la firma Vertex Energy Operating, por un precio de 75 millones de dólares, más el valor de los inventarios de planta que está aún por definirse.

A su vez, la brasileña Petrobras anunció un acuerdo para vender Landulpho Alves, ubicada en Bahía, al fondo de inversiones Mubadala Capital, de Emiratos Árabes, por mil 650 millones de dólares, como parte de un plan de desinversión mediante el cual planea deshacerse de ocho refinerías.

“Las energías fósiles están en declive y 77 por ciento de las inversiones hacia 2050 serán de renovables, es el entorno actual que se vive en el mundo.

“Se van a empezar a multar agresivamente a países o empresas que incumplan con la reducción de emisiones”, dijo Patricia Tatto, presidenta de Mujeres en Energía Renovable México (MERM).

De hecho, un tribunal de La Haya, en Holanda, condenó a Shell a reducir en 45 por ciento sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 10 años.

Ello forma parte del esfuerzo de las autoridades mundiales en materia climática por reducir las emisiones de gases, que alcanzan un total de 36 mil 441 megatoneladas de CO2 a nivel global al año.

“El petróleo viene en declinación y las principales petroleras se están saliendo del negocio, porque la demanda tiende a bajar y cada vez son más los riesgos de la producción asociada a los combustibles fósiles”, añadió Salomón Padilla, consultor en energía.

Por ejemplo, la petrolera francesa Total anunció el cambio de su nombre a TotalEnergies, para así mostrar la transformación que atraviesa como parte de una estrategia más responsable con el medio ambiente.

“La energía es vida. Todos lo necesitamos y es una fuente de progreso. Por eso hoy, para contribuir al desarrollo sostenible del planeta frente al desafío climático, avanzamos, juntos, hacia nuevas energías. Éstas se están reinventando a sí mismas, y este viaje energético es nuestro”, expresó Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Por Adrián Arias

PAL