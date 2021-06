Experto explica ¿qué pasa si recibimos depósitos mayores a 15 mil pesos?

El fiscalista Jaime Rojas explicó qué pasa si reciben depósitos mayores a 15 mil pesos y por qué se tienen que declarar al SAT.

En entrevista para Heraldo Radio en el “Informativo de Fin de Semana” con Sofía García y Alejandro Sánchez, Rojas explicó que no es ilegal depositar dicha cantidad en efectivo y para la parte fiscal lo más importante es tratar de identificar el origen de ese depósito.

Agregó que de los 15 mil pesos se trata de un nivel financiero que obliga a los bancos a reportarle al SAT de aquellos clientes que recibieron estas cantidades, por lo que se pretende de manejar la trazabilidad del depósito para quien lo recibe, derivando de una operación de venta o de un servicio que proporcionó, que tendrá que reportarse y declarar para efectos fiscales.

Mientras que, la persona que lo paga, si quiere tomar una deducción en su declaración anual tendrá un problema porque hay un requisito general para empresas y personas físicas, ya que tienen que realizarse con cheque o transferencia bancaria, por lo que un pago en efectivo no va a poder ser deducible.

Mencionó que lo más importante sería ponerle atención a quien recibe el ingreso por si ese depósito no deriva de una venta o de un ingreso que debe pagar impuestos. Entonces, al momento que llegué esa información al SAT, el contribuyente tendrá la obligación de probar que no fue un ingreso, y al ser un depósito en efectivo va a haber problemas porque no se va a poder identificar a la persona que le entregó cierta cantidad.

"En un efecto fiscal, definitivamente, no es tan recomendable manejar efectivo por las consecuencias que se pueden presentar", indicó.

También aclaró que desde antes ya era una obligación. La ley del Impuesto sobre la renta que es la que delimite estos efectos no ha sufrido algún cambio. Esto atiende más a las iniciativas que el SAT ha venido generando en la búsqueda de recaudar una cantidad mayor de impuestos.

