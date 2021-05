¿Tienes una moneda de 20 centavos? La puedes vender hasta en 50 MIL pesos; aquí los detalles

El mundo de los coleccionistas de monedas y billetes antiguos está en constante cambio, gracias cada día se muestran artículos nuevos que pueden valer mucho dinero, por lo que siempre es bueno estar revisando nuestra cartera; ya que podemos contar con una moneda de un peso, que al final se puede vender por miles.

En esta ocasión salió a la luz una moneda especial de 20 centavos que puede ser vendida hasta en más de 50 mil pesos en internet, pero no es cualquier moneda, sino una especial que cuenta con la imagen de el expresidente Francisco I. Madero junto a la marca "20 C", la "C" como parte de la abreviatura de centavos.

La moneda que se está ofreciendo en Mercado Libre tiene el año de 1982 junto al rostro del expresidente de México, mientras que al reverso cuenta con el clásico escudo nacional con la leyenda de "Estados Unidos Mexicanos".

Qué tiene de especial la moneda

El vendedor que la publicó en la plataforma de internet asegura que cuenta con un error la moneda, por lo que el precio se incrementa considerablemente al resto de las monedas de 20 centavos que se pueden vender en esa y otras páginas, aplicaciones y plataformas para coleccionistas.

El detalle que hace que la moneda sea más valiosa para los compradores tiene que ver con un detalle o error de fábrica sobre el numerado.

La moneda está dentro de la familia AA, es decir, según el Banxico son aquellas que estuvieron en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992, por lo que las monedas ya no tienen valor para los comercios, pero eso también hace que su precio en el mercado de los coleccionistas se incremente considerablemente.

El motivo por el que se desmonetizaron es que el Banco de México sacó una nueva versión de monedas y billetes para circular dentro de territorio mexicano.

