Ahorra hasta 13 mil pesos con este sistema; sólo requieres 10 pesos diarios

En estos tiempos tan complicados que atraviesa la economía por el Covid-19, el ahorro debe ser muy importante, ya que puede salvarnos en caso de una emergencia o para cumplir algún sueño que tengamos. Se trata de un hábito que consiste en reservar una porción de los ingresos que se entrena con el tiempo. Hoy te daremos una técnica para juntar 13 mil pesos con sólo guardar 10 pesos a la semana.

Actualmente en México no existe una cultura de ahorro que permita solventar una posible crisis personal, o en el sistema de pensiones y del retiro dentro de los próximos años. Por lo general, las personas jóvenes no guardan su capital porque no tienen ingresos, pero cuando empiezan a trabajar ya tienen oportunidad de hacerlo. En lo que respecta a las personas mayores, a veces creen que es innecesario.

¿Para qué ahorrar?

Su importancia radica en que genera una sana costumbre que le permite organizar sus ingresos y priorizar el consumo. Es mucho mejor consumir responsablemente en el presente y ahorrar montos fijos hoy, que vivir gastando más de lo que se gana y estar siempre endeudados.

Ahora bien, este es el método que te ayudará a conseguir tus objetivos financieros, sólo requieres de una hoja, una pluma y un lugar para guardar tu dinero.

Primer paso:

Antes de empezar a ahorrar, será necesario anotar todos los gastos fijos que se tienen mes con mes, tales como el agua, luz, teléfono, internet, etc.

Segundo paso:

En la hoja deberás trazar dos columnas; en la primera se coloca el número de semanas del 1 al 52, mientras que en la otra, el monto a resguardar.

Tercer paso:

Una vez hecho esto, deberás ir abonando semana tras semana el doble que la anterior; es decir, la primera semana colocarás 10 pesos, la segunda 20, la tercera 30 y así sucesivamente. Luego de depositar el dinero en turno, deberás tachar ambas columnas del día que corresponde, lo que te ayudará a tener un mejor registro.

Si eres constante y estás comprometido al cien por ciento con el reto, al final de las 52 semanas habrás logrado ahorrar un total de 13 mil 780 pesos. Este sistema también te ayudará a erradicar los gastos hormiga, pues guardarás tu dinero para un propósito mayor.

msb