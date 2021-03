Bitcoin vivió una semana de caídas con levantamientos infructuosos, ¿se recuperará en los siguientes días?

El Bitcoin ha vivido una semana de volatilidad tras alcanzar de nueva cuenta su pico máximo la semana pasada, pues sólo ha sufrido caídas con levantamientos infructuosos. Hoy es un ejemplo de eso, ayer cotizó en 45 mil 356 dólares por unidad, pero hoy se encuentra en 55 mil 665, es decir 1 millón 146 mil 158 pesos por criptomoneda.

El 13 de marzo la criptodivisa llegó a 60 mil 197, su máximo histórico y los inversores esperaban que en las semanas subsecuentes rompiera su propio récord, pero no ha sido así ya, que incluso golpeó la lona con un precio de 50 mil 729.10 dólares por unidad. Todo apunta a una nueva semana a la baja.

Acusan un crecimiento acelerado

Algunos expertos coinciden en que en circunstancias normales, un período sostenido de comercio relativamente horizontal anuncia el retorno de la confianza a un mercado inestable. Sin embargo, en el caso de bitcoin, es probable que los inversores más grandes quieran forzar el crecimiento del bitcoin.

El volumen de negociación de este dinero virtual, aunque a menudo es bajo durante los fines de semana, ha estado mostrando signos de erosión últimamente; en diversos foros se especula que estas son caídas “normales” y durante las próximas semanas volverá a experimentar un crecimiento.

¿Se avecina un momento clave?

La volatilidad de las criptomonedas significa que es casi imposible descifrar las intenciones del mercado, pero hay un momento clave que se cree se avecina. Muchos sitios de recopilación de datos están encontrando que la mayoría de las apuestas sobre el precio alto de bitcoin en abril se centran en alrededor de 80 mil dólares, poco más de 1 millón 6 mil pesos mexicanos.

En particular, también hay un número significativo de traders que colocan sus fichas de expectativa en 120 mil dólares. Los más conservadores sostienen que el bitcoin no superará los 60 mil dólares, ya que en marzo no lo hizo.

Noticias Relacionadas Moneda en la que Pancho Villa desea la muerte a Victoriano Huerta se vende hasta en 30 mil pesos

msb