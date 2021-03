Difícil revertir pobreza; retroceso de 20 años por pandemia de Covid-19

El nivel de pobreza que registra México, luego de la crisis económica a causa de la pandemia, se ubica en niveles de hace 20 años y revertir esa situación va a tomar al menos una década, dicen expertos.

“Para regresar a los niveles de pobreza previos a la pandemia a los mexicanos más pobres les tomará al menos 10 años”, precisó Jorge Manrique, director de Gobierno de Calidad y Rector del Colegio Jurista.

Manrique explicó que tras la crisis de 2009 se disparó la pobreza que había en México, y fue hasta 10 años después que hubo una recuperación, lo cual plantea un escenario de tiempo similar para retomar los niveles previos a la crisis económica que vive el país.

Según el último reporte anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el nivel de pobreza en México alcanzó a 50.6 por ciento de su población al final de 2020, esto significa que 63 millones 700 mil mexicanos están en esa situación, mientras que antes de la pandemia había 52 millones 400 mil, es decir 11.3 millones de personas se sumaron a esta condición, y es la mayor cifra registrada desde 2000.

María Ayala, de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que una década establece un margen, pero puede ser poco, pues la recuperación para los más afectados va a ser muy lenta y “es iluso pensar” que sólo con política social las personas van a salir de pobres.

“La única vía para salir de la condición de pobreza es el ingreso y el dinero por transferencias no alcanza, por lo tanto es necesario tener un trabajo digno con un salario que haga posible acceder a la canasta básica y no depender de programas sociales. Mientras eso no suceda, esa tendencia no tendrá reducciones significativas", aseveró.

Por Laura Quintero

avh