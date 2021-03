Mario Borghino comparte consejos para enfrentar la crisis causada por el COVID-19

La pandemia ha provocado incertidumbre y es necesario revisar las ideas que nos pueden ayudar a controlar lo incontrolable. Ante esta "nueva normalidad" será necesario integrar en los negocios, trabajos y en la vida personal una actitud preventiva.

El conferencista de finanzas personales, innovación disruptiva y crecimiento de negocios Mario Borghino, en entrevista para El Heraldo de México compartió consejos para poder hacer frente a esta pandemia con éxito.

"Orden, disciplina y tener una forma de comunicación distinta, no se puede mezclar tu vida normal con la del trabajo, no puedes usar tu oficina donde comes y no puedes trabajar con tu computadora desde la cama ya que en algún punto te vas a sentir esclavo de la nueva forma de vivir a través de la tecnología. Debemos aprender a vivir esta nueva realidad, el home office llegó para quedarse.