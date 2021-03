¿Quieres pedir un préstamo en línea? Te explicamos lo que debes revisar antes de hacerlo

En estos tiempos económicos tan complicados la gente se ha llegado a preguntar “¿Dónde me conviene pedir un préstamo?”, pero las largas filas y las complicadas documentaciones llegan a desalentarla. Ahora, no sólo hay opciones en físico, sino también en línea, pero eso desata otras preguntas “¿Es seguro pedir préstamos por internet?” o “¿Cuál préstamo me conviene más?”. La buena noticia es que todas estas preguntas tienen respuesta y es fácil saber cómo identificar si un préstamo en línea es legal o si es confiable. Te dejamos algunos consejos para que puedas obtener el dinero que necesitas sin ser estafado.

Revisa si están regulados

Internet ofrece un mundo de posibilidades cuando se trata de préstamos en línea, aunque algunas son malas o fraudes. Pero puedes acudir a la Condusef o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo estas instituciones pueden avalar que sea seguro solicitar un préstamo en estas páginas. Puedes revisar los listados en las páginas web de estos organismos; o busca los logos y legales al pie del sitio de internet de los prestamistas.

Alerta si hay irregularidades

Aunque no lo parezca, muchas instituciones financieras se mudaron a los préstamos por internet, pero no en su totalidad. Sí, puedes crear tu cuenta en línea, pero para avanzar tienes que enviar tus documentos físicos por correo tradicional, o tienes que recoger el contrato en su sucursal física. Esto genera desconfianza, así que asegúrate de que tu proceso sea 100% en línea o 100% en físico.

Revisa su tiempo en el mercado

La banca tradicional sí podrá demostrar mucho tiempo de operación, sin embargo habrá muchísimas instituciones tradicionales que son demasiado jóvenes, que tienen 2 o 3 años de operación y que por ende tienen muy poca garantía; mínimo 5 años es el tiempo que debes aceptar para poder realmente depositar tu confianza en ellos.

msb