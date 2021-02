SAT: ¿Cómo me podría afectar el 'plan maestro' para recaudar más impuestos?

El lunes pasado, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que la institución de gobierno llevará a cabo un "plan maestro", el cual busca incrementar la recaudación de impuestos.

El anuncio se dio en una reunión que tuvo la funcionaria federal con empresarios representantes de cámaras y asociaciones del sector privado, en donde se puso en la mesa el "Plan maestro de operación 2021".

Otro de los objetivos de este plan presentado por Buenrostro es evitar la evasión fiscal y combatir la corrupción.

¿A quién va dirigido?

Según lo que se dio a conocer hace unos días, el "plan maestro" del SAT va dirigido a los grandes contribuyentes, así que si no estás en este rubro no tienes por qué preocuparte, ya que no eres parte de los contribuyentes objeto.

Entre los rubros que tendrán revisiones más exhaustivas se encuentran a revisión son bebidas y tabaco, financiero (banca de desarrollo y aseguradoras), hidrocarburos (importadores de combustible) y telecomunicaciones.

¿Cuáles serán las principales acciones?

Actos nuevos. Aplicar métodos ágiles en casos que fueron exitosos en el cobro durante ejercicios anteriores, priorizando los sectores económicos con utilidades durante 2020.

Fiscalización estratégica en materia del ISR, IVA y derechos.

Actos en proceso. Continuar incentivando la autocorrección en las auditorías en proceso a través de la inclusión de argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento de los contribuyentes.

De igual forma, se está haciendo uso intensivo de las herramientas de programación y fiscalización establecidas en las reformas fiscales de 2019 y 2020, así como del intercambio de información internacional para la detección de cuentas en el extranjero.

Créditos fiscales en recursos de revocación. Evitar que el recurso de revocación sea visto como una segunda parte de la auditoría y así acortar los tiempos para su resolución.

Con información Fernando Franco

