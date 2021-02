¿Familiares pueden heredar bienes aún si no hay un testamento? Colegio de Notarios explica

Si bien el hecho de que no exista testamento es una lástima porque el difunto no puede elegir para quién sean sus bienes, esta falta de elección no es trágica porque la ley suple esta falta de elección y supone a los herederos.

Claudio Hernández de Rubín, presidente de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la CDMX refirió que “la ley llamará a la sucesión, sean su cónyuge o hijos”. “Depende de la voluntad, pero si no ejerce su derecho vía testamento deberá ser por disposición legal”.

Dijo que si bien no es una situación deseable la muerte de una persona, es que todo mundo otorgue un testamento y así se decida quiénes serán los sucesores para evitar quedar con bienes o intereses atestados.

Así lo explicó en la presentación de resultados de su Octava Encuesta de Servicios Notariales de la capital, de la que se analizó que una falta de cultura testamentaria, puesto que en la Ciudad de México sólo 20 por ciento de los encuestados dijo haber realizado un testamento, superior al promedio nacional de cinco por ciento.

La mayoría no hace el trámite

En tanto, el notario Ponciano López Juárez detalló que en la encuesta se observa que 47 por ciento de la gente considera que no hace falta hacer este procedimiento, mientras que 33 por ciento no sabe o no dijo nada al respecto, y 12 por ciento comentó que es un trámite caro, mientras que ocho por ciento refirió que es un asunto difícil.

Este documento, dijeron, permite proteger el destino que tendrán las propiedades o bienes aún cuando no se posea nada al momento de otorgarlo, y que cuando fallezca, se sepa qué se protegerá.

Noticias Relacionadas La herencia de Alejandro Tello al próximo gobernador de Zacatecas

Luis Paredes, consejero del Colegio de Notarios, abundó que en el caso de que los bienes queden intestados, la ley será quien decidirá a quién le tocaría, si no estuviera casado, le tocaría a los hijos. Si no tiene ambos, a sus padres, sino a sus hermanos, tíos o primos. Es suponer.

La importancia de hacer un testamento “es cuando quieres dejar algo diferente a esto, o una circunstancia particular”. “La ley supone qué quería una persona promedio, pero si quiero decidir para eso es el testamento. De no tenerlo no se cumple la voluntad”, aseveró.

Pese a la pandemia, este trámite se encuentra como el principal servicio solicitado en una notaría con el 43 por ciento de las solicitudes en los últimos años.

Mientras que la escrituración de propiedades aún se mantiene como un asunto en el que se deben de seguir sumando esfuerzos, pues esto permitirá que los capitalinos puedan disponer libremente de sus inmuebles y venderlos o heredarlos sin complicaciones, especialmente en coyunturas complicadas como la pandemia por Covid-19.

El Colegio de Notarios añadió que ante la falta de cultura de previsión y jurídica, hay un nicho de oportunidad, “haremos una campaña que permita que la gente lo considere como un artículo de primera necesidad”.

“La gente no lo hace por falta de educación o información de responsabilidad del ciudadano al otorgarlo. Nosotros estamos abiertos o disponibles”, mencionó el notario López Juárez.

Además, se acordó que los precios del mes del testamento (septiembre) se mantienen en toda la pandemia, de dos mil 500 pesos, para obtener su testamento.

Desde los 16

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en voz de Ponciano López Juárez, dijo que el testamento es tan importante o de gran trascendencia como para que se pueda dar desde los 16 años y para otorgarlo no hay que ser dueño de nada.

“El testamento claro que previene los bienes y protege los que puedas tener a lo largo de tu vida. Lo que tienes o no, lo que llegues a tener hasta fallecer”, refirió.

Explicó que ayuda a la protección de patrimonios y bienes y de los familiares para que se pueda otorgar desde temprana edad.

Por: Daniel Callejas