BITCOIN AL DÍA: ¿Cómo invertir en bitcoin, es seguro actualmente?

El uso de criptomonedas sigue abriendo interrogantes sobre si cómo invertir en bitcoin y si es seguro actualmente, sobre todo por el impacto que esto tendría en el sistema bancario mundial.

Este martes, el bitcoin se ha desplomado en torno al 12 por ciento, luego de que la semana pasada marcara un récord histórico de venta por encima de los 42 mil euros.

El alza de la criptomoneda se dio cuando Elon Musk, dueño y fundador de Tesla, dijera que las principales divisas virtuales podrían estar sobrevaloradas.

Sin embargo, la criptomoneda más famosa del mundo retrocedió un 8 por ciento este lunes, y se ha dirigido a registrar su peor caída en un mes.

Desde los gigantes de las finanzas estadounidenses hasta Tesla, el bitcoin, gana la atención de inversores, pese a preocupaciones que suscita entre numerosos reguladores.

Por ejemplo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha considerado “extremadamente ineficiente” el bitcoin.

"Es un activo altamente especulativo", añadió. "Me preocupan las pérdidas potenciales que los inversores podrían tener", declaró Yellen en una entrevista al diario The New York Times.