Fonatur ve riesgos en Tren Maya si no se revierten suspensiones judiciales lo antes posible

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ve riesgos en el proyecto del Tren Maya si no se revierten lo antes posible las suspensiones al proyecto.

"La idea es que las suspensiones las revirtamos lo antes posible para que evite precisamente cualquier daño y cualquier afectación al desarrollo del proyecto. Las suspensiones no son definitivas y las vamos a revertir en la vía judicial", apuntó Sergio López Olvera, subdirector jurídico de Fonatur.

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) y Fonatur, apuntó que se están promoviendo recursos y aportando elementos técnicos para acreditar ante el tribunal que se trata de un proyecto amigable con las comunidades, con el desarrollo y con el medio ambiente además de que no impacta de manera negativa.

Expresó que los procesos judiciales se han visto obstaculizados por la pandemia y la suspensión de labores del poder judicial Los riesgos son que no se puedan iniciar frentes de obra y que pueden impactar las obras.

Este año comenzarán los trabajos de forma intensa en el sureste, pues ya se han licitado los tramos del uno al 4 y el cinco está a días de quedar adjudicado.

Añadió que estos amparos son por obra nueva tanto en la vía que ya está construida, en obras aledañas que no son la rehabilitación de la infraestructura, y en el tramo donde no hay ni obras, que es de Escárcega a Tulum, que pasa por Calakmul.

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, dijo que estos amparos son principalmente de la asociaciones civiles no gubernamentales Además, aseguró que no se trata de amparos interpuestos por grupos de personas que no representan a las comunidades que participaron en asambleas y que sí apoyan la construcción del ferrocarril.

Sobre el convenio, Juan Manuel Martínez, director general del Inaes dijo que servirá para trabajar en que las mejoras del proyecto lleguen a las personas de las comunidades y no genere más desigualdad en la región.

Con el convenio se estará promocionando el desarrollo de empresas mexicanas hoteleras donde los dueños sean los propietarios de las tierras.

Además de que estarán promocionando créditos para personas con el Banco del Bienestar y con cajas de ahorro, con tasas de interés que no excedan el 10 por ciento.

Por: Everardo Martínez