Mente Mujer: Educación financiera, la clave para crecer

En México se calcula que hay más de 25 millones de personas que no cuentan con un producto financiero, la causa, en buena medida, es el desconocimiento en torno a la creciente oferta en el mercado, pero el tema es preocupante ya que apenas una tercera parte de las mujeres tiene una cuenta de ahorro y tan sólo 0.7 por ciento participa en fondos de inversión.

Norma Castro, directora ejecutiva de Inclusión Financiera en Banco Santander México, comentó que ante esta problemática es urgente apoyar y empoderar a las mujeres para que tengan acceso a servicios financieros, pues es el recurso más poderoso para mejorar la vida de ellas y sus familias.

En entrevista para Mente Mujer detalló que las causas principales de la pobreza son las restricciones culturales, financieras y legales, las cuales bloquean las iniciativas profesionales de las mujeres.

Relató que en 2016 decidió alzar la mano para impulsar a otras mujeres.

“Se me brindaron una serie de condiciones que me ayudaron a tener una posición de liderazgo, pero desde ahí me cuestioné de qué manera podía apoyar a otras mujeres”, dijo.