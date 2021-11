¿Qué hago si un cajero automático no me entrega mi dinero completo?

El hecho de que un cajero automático no entregue tu dinero completo al momento que lo solicitaste, es una situación que le puede pasar a cualquiera, sin embargo debes saber que hay mecanismos que te defienden en caso de se te descuente de tu cuenta bancaria una cantidad que nunca recibiste y tu banco no se quiere hacer resposable por la falla en su aparato.

Por tal motivo si alguna vez un cajero automático no te entrega completa la cantidad que solicitaste o no te entrega nada, es necesario que lo reportes la falla de manera inmediata al banco, ya que este tiene la obligación de proporcionar el dinero que el cajero automático (ATM) no entregó.

Debes tomar en cuenta que durante el primer trimestre del 2017, se presentaron un total de 109 mil 665 reclamaciones de usuarios debido a que el ATM no les entregó la cantidad solicitada. Esta cantidad aumentó 40 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, donde se registraron 78 mil 530 quejas.

Lista de las reclamaciones por institución bancaria durante 2017. Foto: Especial

¿Qué puedo hacer si el ATM no me da mi dinero completo?

En busca de que tu banco te devuelva el dinero que el cajero automático no te dio y se te descuento de tu cuenta, es necesario que llame a su línea de atención de la institución bancaria, para levantar un reporte. Para esta llamada debes tener los datos y seguir los siguientes pasos:

Debes tener a la mano el número del cajero automático y la institución bancaria responsable del mismo. Tras presentar tu queja el banco te proporcionará un folio, éste deberás guardarlo en un lugar seguro y tenerlo a la mano.

El banco te asignará un tiempo a esperar para que te resuelvan la falla. Esto puede pasar en un plazo de 24 horas y hasta 20 días.

Siempre guarda el comprobante que entrega el cajero automático, pues en éste se podrá verificar las operaciones que aparecen en tu estado de cuenta

Toma en cuenta que la institución bancaria no atiende tu queja, será necesario que acudas a levantar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Para cualquier duda o consulta puedes comunicarte a la Condusef al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visita nuestra página de internet www.gob.mx/condusef, también nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: condusefoficial.

SIGUE LEYENDO

SAT: Errores comunes al usar tarjetas de crédito que te causarán problemas fiscales

Metro y Metrobús: ¿Qué bancos tienen tarjetas contactless para pagar la entrada?