Asociación de Internet MX y OCC Mundial presentan el estudio “Digitalización laboral en México”

La Asociación de Internet MX y OCCMundial presentaron este martes el estudio “Digitalización laboral en México”, cuyo principal objetivo es dar a conocer cómo ha sido la transformación digital desde el inicio de la pandemia por COVID-19, bajo dos perspectivas: la de los reclutadores o encargados de la gestión del capital humano dentro de las organizaciones y la de los profesionistas mexicanos que cuentan con un empleo y/o están en búsqueda de uno nuevo.

Tras decretarse la pandemia y las medidas de confinamiento, la transformación digital afectó la mayoría de los procesos de las organizaciones, pero son los reclutadores los que han percibido mayor aceleración en el proceso de su empresas, pues 36% considera que se aceleró totalmente (especialmente así lo perciben los representantes de empresas grandes y micronegocios), otro 47% piensa que se aceleró un poco en ciertas áreas, 13% percibe que se mantuvo en el mismo ritmo y solo 2% piensa que se detuvo. Lo anterior contrasta con la percepción de los empleados, pues 32% considera que esta transformación se dio poco en algunas áreas, otro 29% piensa que se mantiene en el mismo ritmo, un 22% sí considera que se aceleró totalmente y un 7% que se detuvo.

Hablando del nivel de transformación en procesos específicos, los colaboradores consideran que cambió totalmente en las reuniones o conferencias -de presenciales a en línea- (39%), en la comunicación y colaboración entre equipos (31%) y en los cursos y capacitaciones (31%). En contraste, los procesos que consideran que no cambiaron durante la pandemia fueron los programas de beneficios (15%), la retroalimentación, evaluación y reconocimiento (16%) y el uso del almacenamiento en la nube (21%).

Las herramientas digitales más utilizadas en Recursos Humanos por parte de las empresas son: las bolsas de trabajo en línea (76%), las video-entrevistas (73%), las redes sociales (68%), las apps de gestión de citas y reuniones (42%), así como las pruebas psicométricas (42%).

Para digitalizar exitosamente el trabajo de RRHH, los especialistas en esta área consideran fundamental elegir las herramientas adecuadas (76%), capacitar al personal (63%) e identificar metas y prioridades (51%). Las empresas grandes, por su parte, consideran también que se debe involucrar a las áreas de TI (50%).

Los principales beneficios de la transformación de los procesos digitales, de acuerdo con los especialistas de RRHH, son: ahorro de tiempo (58%), agilización de tareas (56%), automatización de procesos (48%), aumento de la productividad (43%) y promoción de la flexibilidad (34%).

Un tema que es de interés para las personas que buscan emplearse es el que está relacionado con los puestos de trabajo más demandados por parte de las empresas. Cuatro de cada 10 reclutadores aseguraron que a raíz de la pandemia en su empresa se crearon vacantes de puestos digitales. Las más ofertadas fueron:

Big data, business intelligence, inteligencia artificial (data scientist, desarrollador IA) 41% Ingeniería informática o TIC (especialista en programación, arquitectos de sistemas, full-stack) 40% Organización y Desarrollo (expertos en design thinking, agile, lean y growth hacking) 34% UI/ UX (diseño visual de interfaces, experiencia de usuario) 24% Ciberseguridad (ingeniero/especialista de ciberseguridad) 23% Internet de las cosas (ingeniero IoT) 21%

Con respecto al proceso de capacitación, de acuerdo con la opinión de los colaboradores, solo 3 de cada 10 aseguran haber recibido capacitación en el uso de herramientas digitales. De éstos, 86% dice haber recibido entrenamiento personalizado a través de videollamadas o cursos virtuales. En contraste, 6 de cada 10 reclutadores dicen que en su empresa han capacitado en el uso de herramientas digitales. El 91% dice que dio entrenamiento personalizado a través de videollamadas o cursos virtuales, 22% por microlearning (fragmentación de contenidos didácticos) y 13% por gamificación (aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo- profesional).

Entre los cursos más otorgados de acuerdo con los reclutadores y los colaboradores destacan:

Comunicación en línea (Messenger, Snapchat, WhatsApp, Hangout, etc.)

Almacenamiento en la nube (Google drive, Office/ Microsoft 365, G Suite, etc.)

Organización del trabajo (Google calendar/Keep, Do!, Microsoft ToDo, etc.)

Trabajo en equipo colaborativo y digital

Gestión de clientes (ERP, CRM, Salesforce, etc.)

Cabe destacar que sólo 24% de las empresas y 21% de los colaboradores dicen haber dado y recibido capacitación en ciberseguridad.

Finalmente, el estudio destaca que de los internautas que no cuentan con empleo o decidieron autoemplearse, 57% ha buscado alguna forma para capacitarse en el uso de herramientas digitales y lo hace en mayor medida de manera autodidacta a través de tutoriales en YouTube. Los que no han tomado acciones de capacitación es por falta de dinero (48%), porque dicen no haber necesitado capacitación (23%), por falta de tiempo (18%) o de interés (7%).

Para revisar la versión completa de este estudio puedes consultar la siguiente liga: https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios.

Sigue leyendo:

AMLO busca acuerdo para incrementar el salario mínimo en 2022

E-commerce en México y Latam se potencializarán con devoluciones ágiles: Turny

Más de siete millones de mexicanos buscan empleo adicional