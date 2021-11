¿BUEN FIN? Si piensas comprar una PANTALLA, antes debes leer esto

Este miércoles 10 de noviembre inició una edición más del programa de descuentos Buen Fin 2021, el cual está vigente hasta el próximo 16 de noviembre.

En este periodo de ofertas el 95 por ciento de los mexicanos prevén comprar algún artículo, entre los que destacan pantallas planas.

Sin embargo esta vez los consumidores lo harán en medio de la mayor alza en sus precios en los últimos 18 años, pues de acuerdo con cifras proporcionadas por el Inegi el precio subió un 12.5 por ciento en comparación a los ofrecidos durante el mismo periodo del 2020.

Existen varios factores para el incremento en los precios de este artículo de electrónica y como seguro lo piensas tiene que ver con las crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia de Covid-19.

¿Por qué aumentaron los precios de las pantallas?

Actualmente la principal preocupación de los consumidores es que este producto estrella del Buen Fin tendrá muchos problemas llegar a los anaqueles de las cadenas de autoservicios mexicanas, esto debido a la falta de semiconductores, el aumento en el precio de los contenedores de importación, además de la suspensión temporal de operaciones en algunos puertos de China y el grave cuello de botella generado por el bloqueo de más de un mes a las vías férreas del estado de Michoacán.

Hay que recordar que desde febrero del 2020, un poco más de un mes antes de que la pandemonio se coronavirus llegará al continente americano, las crisis sanitaria impactó la producción en las fábricas de paneles de visualización ubicadas en la ciudad en cuarentena de Wuhan, China, lo cual desde ese momento y hasta en nuestros días provocó una reducción significativa a en el suministro global de paneles utilizados en televisores de pantalla de cristal líquido (LCD) y otros productos.

En ese entonces las cinco fábricas de la ciudad que producen pantallas LCD y paneles de OLED experimentaron ralentizaciones en la producción a corto plazo y largo plazo.

Además hay que destacar que tras la apertura de China, las fábricas solamente operaron en un 55 por ciento de la capacidad de fabricación, por lo que el impacto inmediato fue una disminución mundial en la disponibilidad y un aumento en el precio de las pantallas LCD y OLED.

¿Se acabarán las pantallas en las tiendas?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el periodo de enero a agosto de 2021, se importaron a México 411 mil 963 pantallas, es decir un alza anual del 209 por ciento.

Sin embargo, esto no podría ser suficiente, pues una entrevista, Mario Juárez, Enterprise Sales Manager de Adobe Commerce, señaló que durante el Buen Fin seguramente no habrá problemas visibles en los estantes, aunque para en Navidad habrá un severo problema de abastecimiento, ya no habrá televisores suficientes para esta importante época del año y se espera que quizás haya en existencia solamente las pantallas de alta gama de más de 45 mil pesos.

Hasta el momento estos futuros problemas de abasto en la categoría de electrónicos ya son alertados por las grandes cadenas de autoservicio como Liverpool, Chedraui y la plataforma de ventas en línea Linio.

Alertan riesgo de venta sin producto en el país

Debido a estas severas dificultades logísticas y falta de stock en tiendas y almacenes, actualmente hay una alerta por el incremento en el riesgo de que cadenas comerciales vendan productos en línea que realmente todavía no tienen.

Hay que recordar que durante el 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que recibió 85 mil 23 quejas en contra de cadenas comerciales, de las cuales el 21.2 por ciento eran sobre la práctica de vender productos que realmente no tenían.

