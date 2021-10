SAT va en serio, desde los 18 años es obligatorio tramitar tu RFC; así puedes sacarlo

A partir del 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) endurecerá las medidas fiscales, por lo que será obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y aunque la titular del SAT, Raquel Buenrostro dijo que no se trata de “terrorismo fiscal” la medida sí va.

La titular del SAT explicó que no se trata de ejercer presión sobre los futuros contribuyentes, sino que es una medida contra la evasión de impuestos, pues las factureras muchas veces eligen a jóvenes para crear empresas fantasma a través del robo de identidad.

Buenrostro explicó que tramitar el RFC ayudará a los jóvenes contra ese delito, pues dan de alta sus datos biométricos y así evitan ser víctimas de un delito como el antes mencionado.

A manera de ejemplo, indicó que hay casos donde jóvenes de entre 18 y 19 años figuran como propietarios de grandes bienes y cuentas o incluso como trabajadores en hasta 300 empresas simultáneamente sin tener conocimiento de ello.

¿Van a tener que declarar impuestos los mayores de 18 años?

El SAT rechazó que se trate de terrorismo fiscal. Foto: Especial

Ante ese cuestionamiento Buenrostro aclaró que tramitar el RFC no obliga a los jóvenes, que a esa edad en su mayoría son estudiantes, a presentar declaraciones fiscales ni pago de impuestos o reportes de los depósitos en sus cuentas bancarias.

Tampoco deben presentar avisos, ni recibirán sanciones si no son trabajadores, pues en ese casi no tienen ingresos que reportar, por lo que no podrán ser acreedores a multas, que van de 3 mil 800 pesos a los 11 mil 600 pesos, en caso de quienes ya laboran y no presentan su declaración ante el SAT.

Las multas aplican para los contribuyentes que sí reciben un ingreso y no lo reportan oportunamente ante el SAT, como lo dice el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece las sanciones; la decisión de las autoridades está apegada a la facilitación de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Establecen multas que van de los 3 mil 800 pesos a los 11 mil 600 pesos. Foto: CFF

La decisión de las autoridades está apegada a la facilitación de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, además es necesario recordar que el RFC es un documento que solicita en otros trámites fiscales como lo son la e.firma, necesaria para hacer declaraciones mensuales o anuales.

¿Cómo se tramita el RFC?

Realizar este trámite es muy sencillo, se puede hacer a través de Internet o de manera presencial en las instalaciones del SAT, pues una clave que identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales.

Esto quiere decir que todas las personas que tienen una actividad económica deben pagar impuestos para lo que necesitan su RFC.

Requisitos:

CURP

Paso a paso cómo tramitar el RFC en línea

Ingresar al portal del SAT y elegir la opción “Trámites de RFC” en el menú superior

Seleccionar la opción “Obtén tu RCF con Clave Única de Registro de Población”

Captura el código de verificación

Revisa que tus datos sean correctos

Completa la información solicitada.

Al finalizar te llega un acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que contiene la cédula de identificación fiscal y un código de barras bidimensionales (QR).