Anasevi pide crear Agencia Nacional de Seguridad Vial autónoma

Para que México pueda reducir el número de accidentes en el país necesita crear una Agencia Nacional de Seguridad Vial con autonomía, urgió la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi).

Esta agencia debe ser responsable de garantizar políticas públicas y ejecutar acciones que permitan prevenir hechos de tránsito, salvar vidas y cumplir con los compromisos internacionales frente al Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas 2021-2030.

Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza, detalló que nuestro país está en desventaja frente a naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y España, entre muchas otras, que ya cuentan con organismos autónomos, presupuesto asignado y capacidad técnica superior a la de México para atender los temas relacionados con la seguridad vial.

“Hasta el momento, México, comparado con los países de la OCDE, está en el último lugar al no contar con una Agencia Nacional de Seguridad Vial que vele sobre este importante tema”, expuso Cervantes Trejo en un comunicado este martes.

Añadió que entre las más importantes carencias en el país está no tener un registro público de vehículos completo ni funcional; no tener requisitos de exámenes de manejo para la emisión de licencias de conducir.

Además, se permite la venta de vehículos subestándar que no cuentan con las nuevas tecnologías para prevenir accidentes y hacerlos más seguros; no hay datos fiables sobre la siniestralidad vial; hay un enorme subregistro de muertes, heridos y hechos de tránsito, entre muchas otras, dijo Cervantes, también catedrático de la Universidad Anáhuac.

Hacia el 2030, se debe buscar garantizar el acceso a sistemas de transporte sostenibles y seguros, tener infraestructura de movilidad de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar social, así como reducir el número de siniestros y muertes provocadas por los millones de percances viales que ocurren cada año.

Foto: Pixabay

IV Congreso Iberoamericano de ITS

Para impulsar las acciones de seguridad vial hacia el 2030, la ANASEVI, ITS Iberoamérica e ITS México, en alianza con Intertraffic México, llevarán a cabo el IV Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

Se incluirán ejes temáticos en Sistemas Inteligentes de Transporte para autopistas, túneles, seguridad vial y gestión de tránsito urbano, control de tránsito urbano, movilidad urbana sostenible, control de flotas de transporte público, ticketing en la movilidad y ciudades inteligentes, por ejemplo.

Además de una oferta en piso de exhibición de 120 marcas nacionales e internacionales que presentarán soluciones mundiales para el mercado local en infraestructura vial, seguridad vial, estacionamientos, gestión de tráfico y movilidad inteligente.

Ambos eventos se llevarán a cabo del 9 al 11 de noviembre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

“Se trata del principal evento en la región para el sector de movilidad y el encuentro ícono que será un parteaguas en la industria en el país”, comentó Laura Barrera, directora de Intertraffic México.