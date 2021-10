Diputada de Morena reconoce al SAT por publicar las reglas que van en contra de la evasión

Ante la aprobación de la Miscelánea Fiscal que pasó al pleno del Senado con ajustes muy pequeños por parte de la oposición, Patricia Armendáriz destacó el esfuerzo de la integración fiscal, ya que si realmente es útil el sector informal a los pequeños contribuyentes, se logrará que se formalicen y sean sujetos de crédito

"Como no llevan sus cuentas y no están inscritos al SAT no son sujetos de crédito y nadie les quiere prestar", dijo Armendáriz