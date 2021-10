PRI advierte “mal augurio” para reforma eléctrica por “aplanadora” en paquete fiscal

Respaldado por la alianza “Va por México”, el PRI en la Cámara de Diputados advirtió a Morena y aliados que la “aplanadora” de votos que están aplicando para aprobar el paquete fiscal 2022 sin aceptar ninguna de sus propuestas de modificación es un “mal augurio” para la futura discusión de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador; al respecto, Morena descartó que sea un chantaje de los priistas.

En conferencia de prensa con los coordinadores del PAN y el PRD, el líder de los diputados priistas, Rubén Moreira Valdez, enfatizó que este martes pelearán en el Pleno modificaciones para la Miscelánea Fiscal 2022, y por ello pactaron con sus aliados no retirar ninguna de las 358 reservas al dictamen; lo mismo, dijo, para la discusión de los dictámenes de Ley de Ingresos y la Ley de Derechos.

“Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, muy objetivos, no dar el paso atrás en el debate, así estemos aquí las próximas 48 horas, no vamos a bajar ninguna reserva, no vamos a buscar la entrecomillada economía del tiempo que favorece una votación fast track…

“Mal augurio porque viene presupuesto y no quisiéramos pensar que es lo mismo; mal augurio porque viene una pretendida reforma eléctrica. Nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche”, señaló.

Al respecto, el coordinador de los perredistas, Luis Espinosa Cházaro, resaltó que la postura de las tres bancadas opositoras es muestra de que en el bloque Va por México “estamos más unidos que nunca; mientras, el coordinador del PAN, Jorge Romero, acusó que se está ignorando a la oposición, pero también a las voces en el parlamento abierto.

“Nosotros vamos a presentar alrededor de 500 reservas con una explicación técnica de qué es lo que nosotros creemos que podemos cambiar. Yo a grandes rasgos a decir, además, de lo ya dicho, decirles que vamos a dar toda nuestra alma en el debate para impedir que haya actitudes de terrorismo fiscal con jóvenes de 18 años, es un extremo, es un exceso, qué le pides a un joven preparatoriano, en el mejor de los casos estudiando la preparatoria, que se inscriba en un Registro de Contribuyentes si ni contribuyente es”, señaló el panista.

En otra entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó que pese a la insistencia de la oposición Morena no aceptará ninguna modificación de la oposición a los dictámenes, sólo tres o cuatro que proponen ellos y sus aliados.

“No, ellos tienen, la oposición tiene un modelo económico diferente, es así de sencillo”, atajó.

Al ser cuestionado si se sienten chantajeados por el PRI para condicionar su voto a favor de la reforma eléctrica, el morenista lo rechazó y dijo que son discusiones distintas.

No, no hay que mezclar peras con manzanas, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que mantener una política económica de austeridad, de no endeudar al país, de mantener el equilibrio en los indicadores macroeconómicos, de propiciar el desarrollo del país, está creciendo la economía de México por encima del crecimiento de otros países y no tenemos deuda”, señaló.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

