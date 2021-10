Miscelánea Fiscal 2022: Aprueban RFC para los jóvenes

El pleno de la Cámara de Diputados discutía esta madrugada el dictamen de Miscelánea Fiscal con 511 reservas con el apoyo del bloque mayoritario de Morena, PT y PVEM, sin embargo, quedó en firme la inscripción obligatoria de los jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) quienes no serán sujetos a sanciones, en tanto no tengan actividad económica.

Para su discusión en lo particular, fueron 143 los legisladores de todas las fuerzas políticas que presentaron 511 reservas al dictamen, hasta el cierre de esta edición, se habían presentado 100 y únicamente se admitieron tres de estas, una de la bancada del Partido Verde y dos de Morena.

En una de estas exposiciones se trató la incorporación de los jóvenes mayores de 18 años como contribuyentes, a lo que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que modificarían el artículo 27 del Código Fiscal Federal para dejar en claro que quienes no reporten actividad económica no serán sujetos obligados a realizar declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por ende, no serán sancionados, sin embargo, al cierre de esta edición, dicha modificación todavía no era presentada.

Y respecto a las otras dos, una fue acerca del sector primario, se eliminan las reformas del dictamen para no terminar con los beneficios fiscales vigentes a campesinos y ejidatarios que comercializan e industrializan sus productos, siempre y cuando 80 por ciento de sus ingresos provengan de esas actividades y no superen cinco millones de pesos.

Las reformas al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en donde se establece las aportaciones voluntarias que personas físicas que hacen a su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) seguirán siendo deducibles hasta por 10 por ciento de sus ingresos.

Por Elia Castillo e Iván E. Saldaña

