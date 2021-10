SAT se sale con la suya, mayores de 18 años deberán tramitar RFC, ¿Cómo afecta esta disposición?

Después de un debate que duró un poco más de tres horas, la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2022. Las facciones que apoyaron la propuesta fueron Morena, Partido Verde y PT, que entregaron 260 votos a favor. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron 218 veces en contra.

En este dictamen se modifican diferentes leyes, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación.

Pero uno de los cambios que ha generado más polémica y debate entre los legisladores es el de la obligatoriedad de que todas las personas mayores de 18 años se registren en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Argumentos a favor y en contra se han dado pero, por ahora los jóvenes se verán afectados por esta determinación.

Todos los mayores de 18 años deberán registrarse ante el SAT

FOTO: Archivo

¿Cómo afecta a los jóvenes la Miscelánea fiscal 2022?

Debido a la Miscelánea fiscal 2022, a partir de enero del año 2022 será obligatorio que los jóvenes de 18 años de edad se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT.

Con esta medida, quedarán en el régimen de sujetos no obligados mientras permanezcan fuera del mercado laboral o no reciban algún ingreso por su trabajo. Por esa razón, no deberán presentar declaración anual ni pagarán impuestos. Pero deberán registrarse desde el momento en el que cumplan 18 años.

Legisladores de oposición aseguraron que la Miscelánea fiscal 2022 genera terrorismo fiscal, al integrar al registro de contribuyentes a jóvenes de 18 años que no los son. Incluso, podrían haber sanciones económicas y legales para quienes no cumplan con esta disposición.

Entre los que defienden la medida, explican que la inscripción de los jóvenes es “para protegerlos contra los repetitivos robos de identidad”.

Escucha nuestro podcast de Finanzas Personales y aprende más del SAT

¿Habrá sanciones por no inscribirse al SAT?

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que no se contempla ninguna obligación legal ni sanción en contra de las personas de 18 años que no se den de alta en el sistema. Pero eso sólo es algo que dijo en una entrevista.

Si consideramos lo que dice en la ley, sí habrán sanciones para los mayores de 18 años que no hagan el registro, esto porque los artículos 79 y 80 del Código Fiscal de la Federación establecen que habrá una sanción económica que puede ir de los 3 mil 780 pesos hasta los 11 mil 600.

La multa contempla a las personas obligadas que se nieguen a darse de alta en el RFC y, a partir de enero del 2022, todos los mayores de edad lo serán. La única opción es que se cambie este código antes de que termine el año, algo que evidentemente es poco probable.

SEGUIR LEYENDO:

¿En qué consiste la Miscelánea Fiscal 2022?

Miscelánea Fiscal 2022 podría sancionar a agentes aduanales que participen en contrabando de combustible

Diputados aprueban en lo general Miscelánea Fiscal 2022