CFDI sin efecto en transportistas de contrabando

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), un complemento de la Carta Porte (documento que avala la carga) de los transportistas, no atiende los problemas de inseguridad que enfrenta el sector y no resuelve el problema del contrabando de fondo, indicaron especialistas.

Jorge Alberto Moreno, asesor del Comité de Comercio Exterior de Index y especialista en Gestión de Riesgos Aduaneros, comentó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no está considerando si la mercancía se ingresó legal o ilegalmente al país o si se realizaron los pagos de impuestos, sólo verifica que en el traslado de la mercancía se cuente con el CFDI.

Con esta herramienta, los transportistas acreditan la posesión de las mercancías, brindando información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan.

Mario Barrera, abogado fiscalista de Holland&Knight, comentó que la Carta Porte es inflexible porque no atiende a las situaciones que pueden suceder fácticamente, “en mi opinión este documento no debería existir en el sector porque es algo muy delicado, los transportistas no tienen control de cómo se importó o cómo se va exportar, y sin embargo se les puede acusar de contrabando”, destacó.

“Consideramos que esto debiera ser una infracción y no un delito, solicitamos atentamente que no se apruebe la adición de tipo penal”, instó Jorge Alberto Moreno.

De acuerdo con el SAT, el CFDI Carta Porte busca atacar la informalidad que hay en el transporte terrestre, pues 60 por ciento de este no paga impuestos.

“Los informales tiene que pasar por algún lado y tienen que mover su mercancía, esto está vinculado mucho al trasporte y atacar ese problema desde ahí”, comentó Raquel Buenrostro, jefa del SAT, en días pasados.

Mario Barrera aseguró que corresponde al SAT escuchar más a los contribuyentes, ver y conocer sus necesidades e implementar sistemas electrónicos que le den mayor flexibilidad y que se garantice que no haya fallas en temas de seguridad.

A pesar de las dificultades que implica la implementación del Comprobante Fiscal Digital por Internet diversas organizaciones han pedido que no sea catalogado como delito.

