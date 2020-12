Tres retos de la vacuna contra Covid-19

Los estudios de la Fase III de las primeras vacunas contra el coronavirus han concluido, por lo que hay países que ya están autorizando su uso. El Reino Unido, se convirtió en la primera nación en aprobar la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer/BioNTech; en otros lugares, como en la Unión Europea, se espera su autorización durante los últimos días de diciembre y principios de enero; mientras que en Estados Unidos está programado para el 10 de diciembre.

El desarrollo de la vacuna representa un logro histórico para la ciencia, ya que nunca en la historia de la humanidad se había creado una en tan poco tiempo; a la vez que representa un reto sin precedentes, debido a que la única enfermedad que se ha eliminado por completo en todo el mundo, a través de una vacunación mundial, ha sido la viruela en 1980. Pero la inmunización planetaria se enfrentará con tres retos principales.

Variación de costos

El primero, es una cuestión inherente a la vacuna. No todas las que se han desarrollado son iguales, ni tienen el mismo costo. Los precios por dosis van desde 3 euros (AztraZeneca/Oxford), hasta 15 (Pfizer/ BioNtech) y 21 euros (La Moderna). Algunas necesitan almacenamiento particular, mismo que debe ser solventado por cada país, lo cual evidencia que las condiciones de infraestructura de las naciones no son iguales (la vacuna de Pfizer-BioNtech necesita temperaturas de 70 grados bajo cero, mientras que la de La Moderna requiere -20 grados y la de Aztra-Zeneca de entre 2 y 8 grados).

Desconfianza

El segundo reto, es la desconfianza y el escepticismo de las personas. De acuerdo con un estudio realizado por la London School of Hygiene & Tropical Medicine, solamente 54% de la población de Reino Unido tiene la intención de vacunarse; por su parte, en Estados Unidos este porcentaje es de 41%. También existen razones de tinte ideológico e incluso político, las cuales incrementan esta negativa. Hemos visto un creciente movimiento antivacunas que ha intensificado la alarma ante los probables efectos secundarios de la cura, con base en ideas no científicas. De la misma forma, están las ideas políticas, que han hecho que las personas desconfíen de las vacunas de países como China y Rusia.

Distribución

Un tercer reto, es la distribución por el difícil acceso en algunos lugares por las condiciones geográficas y por la falta o deficiencia en caminos hará más complicada su llegada a algunas comunidades. Lo anterior supondría una inmunización desigual en las poblaciones, debido a que en algunas regiones se cubrirá a la mayor parte de su sociedad en poco tiempo, mientras que en otras puede tardar incluso años. Hay que estar conscientes de que se tiene que priorizar al personal de salud y a los sectores poblacionales vulnerables. Definitivamente no bajar la guardia.

Por Arturo Ávila Anaya

Presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS)