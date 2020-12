EU ya alertó de riesgos si se aprueba la reforma a la Ley del Banxico: Díaz de León

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, aseguró ante legisladores que autoridades de Estados Unidos en prevención de operaciones ilícitas ya expresaron su preocupación por los riesgos que existen si se aprueba la iniciativa para reformar la Ley del Banco de México.

“Algunas autoridades, en particular de Estados Unidos, que tienen a su cargo funciones en materia de prevención de financiamiento de operaciones ilícitas (…) han tenido acercamientos para expresar sus consideraciones en cuanto al riesgo que ello pudiera tener en las operaciones internacionales que celebren las entidades financieras de ese país con las instituciones de crédito mexicanas y con el propio Banco de México”.

Díaz de León reiteró que la aprobación de la reforma que obliga al banco central a comprar los excedentes de dólares en efectivo que tienen las instituciones financieras y sumarlos a las reservas internacionales (más de 194 mil millones de dólares) viola la autonomía de Banxico, abre la puerta, “sin acotación alguna, sin límites”, a la posibilidad que ingrese dinero ilícito y pone en riesgo las relaciones con otros países, principalmente con Estados Unidos.

Incluso destacó que la iniciativa también pone en riesgo la línea swap que otorgó la Reserva Federal de Estados Unidos este año por 60 mil millones de dólares, la cual -dijo- fue clave para dar confianza en el proceso de recuperación de la pandemia.

“Las autoridades de ese país (Estados Unidos) han apuntado a afectaciones y riesgos similares a los descritos”, dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual se extendió por casi tres horas.

Sólo una institución tiene problemas

El gobernador del instituto central destacó que la mayoría de las instituciones de crédito colocan su excedente de dólares en el país o en el extranjero y que sólo una ha tenido problemas recientes en el tema, lo que implica que no es una situación crítica ni generalizada.

“De las instituciones que exportaron dólares en efectivo de enero a septiembre de 2020, sobresale una con una tendencia creciente en la acumulación de excedentes, de hecho solo una institución de crédito ha acumulado más de 10 millones de dólares en sus existencias.

Esto demuestra que la acumulación de excedentes que no ha sido posible exportar es un problema particular en una institución y es de origen relativamente reciente, por lo cual no consideramos que sea un problema generalizado de la banca mexicana, las demás instituciones han sido capaces de exportar divisas de modo que no han conservado excedentes en su posesión”, expuso en su discurso inicia

Detalló que, en ese periodo, las entidades financieras captaron cuatro mil 732 millones de dólares, de los cuales 744 millones lo colocaron en el mercado local y tres mil 887 millones lo repatriaron, lo que implica que sólo 102 millones quedaron en bóveda.

“A veces se puede ver lo que está pasando con una parte del ecosistema, si fuera una pecera, es nada más lo que está pasando con uno de los peces, pero a lo mejor algo que puede tratar de implicar un beneficio para uno, puede contaminar el resto del ecosistema, puede contaminar el resto de la pecera”, parafraseo el gobernador.

Finalmente pidió a los legisladores revisar con profundidad los riesgos que existen si aprueban la reforma del senador Ricardo Monreal, la cual ya aprobó la Cámara Alta.

“La gran pregunta de fondo es: ¿la enfermedad que queremos remediar cómo se compara contra los efectos secundarios de esta medida? En nuestra opinión, esta medicina tiene efectos secundarios muy por encima y muy superiores, adversos, al mal que se quiere remediar”.

Por: Fernando Franco