Buen Fin 2020: ¡No te dejes engañar! Reconoce las ofertas reales durante “el fin de semana más barato del año”

La edición de El Buen Fin 2020 está a pocos días de dar comienzo y debido a la pandemia de Covid-19 que afecta a México y el mundo, este año el “fin de semana más barato del año” se celebrará por casi dos semanas empezando el próximo 9 de noviembre y hasta el 20 del mismo mes, con el fin de impulsar la recuperación económica del país.

Pese a que este evento está destinado a ofrecer ofertas muchas de estas no son reales, pues desde ediciones pasadas consumidores han denunciado que algunas tiendas elevan los precios en algunos productos meses antes, para después promocionarlos como “ofertas” en el Buen Fin, sin embargo, debido al aumento, el costo termina siendo el mismo y no representa una oferta real.

Por ello con el fin de que no te den “gato por liebre”, te mostramos algunos sencillo consejos para detectar qué ofertas año y que ofertas no son reales.

¿Cómo detectar las ofertas reales en el Buen Fin?

Sabemos que ante tantas promociones puedes sentirte abrumado, por lo que el primer consejo básico que debes tomar en cuenta es guardar la calma y no perder la cabeza ante tantas ofertas, pues uno de los errores más comunes es “comprar lo que sea” solo por el hecho de aprovechar una oferta de algo que en realidad no necesitamos.

Identifica y no caigas en los sobre precios

Para evitar ser engañado con los sobreprecios, es recomendable tener claro tus necesidades y lo que quieres comprar, por ejemplo: si tu computadora ya es algo vieja y piensas modernizar, investiga la que te gustaría comprar y monitorea los costos que tiene en diferentes tiendas, para dar una idea de su costo promedio, una vez que sepas esto te será más sencillo saber si una oferta es real o no.

También es conveniente acudir a las tiendas días antes para conocer el valor real de las cosas, pues esa forma será más sencillo encontrar el lugar que ofrezca la mejor oferta.

Noticias Relacionadas Así será el Black Friday en Estados Unidos tras la pandemia por Covid-19

No comprar solo porque tiene descuento

Una de las mejores formas de aprovechar las ofertas del Buen Fin consiste en no comprar cualquier cosa simplemente porque tiene descuento o meses sin intereses, pues si no es necesario en realidad no se trata de un ahorro.

Rechaza ofertas que no dan garantía

Otra forma de detectar “ofertas” engañosas es dudando de aquellas que ofertan productos a bajo costo pero que no dan ninguna garantía de compra, por ello “desconfía” de tiendas que no ofrecen garantía, no te ofrecen un producto nuevo o te lo entregan en empaques sin sellar.

De la misma forma si se ofrecen precios demasiado bajos incluso pueden ser una estafa, monitorea en todo momento el costo promedio de lo que quieres comprar y destina un presupuesto para ello.

La seguridad ante todo

Pon mucha atención más aún si crees haber encontrado la mejor oferta de tu vida, antes de realizar el pago asegúrate de que la página sea segura, esto lo puedes hacer al revisar si la URL comienza con “https”. Tampoco está de más revisar que la empresa tenga teléfono y correo de contacto así como redes sociales, es recomendable que marque primero o hagas una pregunta para ver si de verdad dan respuesta.

Define un presupuesto

Pese a que esto puede sonar obvio, pues nadie gasta el dinero que no tiene, es mejor que desde días antes analices tus recursos y definas un presupuesto máximo de cuánto quieres gastar, esto te ayudará a no adquirir productos innecesarios solo por antojo.