Los 3 amigos se reúnen de nuevo: Así fue la reacción de Enrique Burak y Toño de Valdés | VIDEO

Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra fueron tres amigos que se encargaron de entretener a millones de personas con sus conocimiento y ocurrencias en las transmisiones de MLB y NFL. Lamentablemente, dicha relación se vio fracturada cuando uno de ellos abandonó el programa para buscar nuevos retos profesionales, poder seguir narrando beisbol. Ahora, algunos meses después los 'tres amigos' se vuelen a reunir. Así reaccionaron a la sorpresa.

A pesar de la salida de Segarra de TUDN, Burak y Toño continuaron con el podcast de los amigos. La sensible baja había hecho que el programa ya no fuera lo mismo, pero a pesar de eso, los periodistas deportivos hacían todo para que no se notara la ausencia de Pepe. Ahora un año después de su partida, el talento de Fox Sports regresó a la que fue su casa durante 42 años. Sus grandes amigos reaccionaron a la sorpresa.

La presencia de Pepe en el podcast de 'Los Amigos' se presentó gracias a que la producción llegó a 300 programas. La producción tenía planeada una sorpresa para Toño y para Enrique en un día tan especial como era la edición 300 del podcast donde buscaban seguir entreteniendo a todos los fans con el toque sencillo y especial que los caracteriza.

Pepe Segarra volvió como el invitado para el programa 300 (IG: pp.segarra)

La reacción de Burak y De Valdés a la llegada de Pepe Segarra

Después de poco más de un año de la partida de José Vicente Segarra, mejor conocido como Pepe Segarra, el narrador de beisbol volvió a hacer su aparición en la que fuera su casa durante 42 años. El periodista volvía a sentarse en la sala del podcast 'Los Amigos' para compartir una producción especial junto a sus entrañables compañeros Toño y Enrique. Lo que sorprendió a todos fue que llegó como el invitado para el programa 300, por lo que ni Burak, ni De Valdés sabían que se iba a presentar.

"El regreso del hijo pródigo", dijo Burak para después comenzar a bromar un poco con su gran amigo. Enrique pedía una silla para el invitado, Toño la colocaba y comenzaba una plática como si estuvieran en la sala de su casa. Los tres periodistas se mostraban contentos, todos con una sonrisa. Lo que nadie se esperaba era la pregunta de De Valdés sobre cuándo regresaría al podcast.

Toño no dudó en preguntarle a Pepe: "¿Cuándo vas a volver?", lo que puso un poco entre las cuerdas a Segarra. El talento de Fox Sports no dudó en responder con una broma para cerrar esa parte de la charla y darle paso a otro momento. "Lo que me debes", dijo entre risas. Después de la incómoda pregunta, los amigos dieron paso a lo que sería el inicio del programa.