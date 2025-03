Este es el peleador mexicano de la UFC que combina el striking con movimiento brasileños

Manuel Roberto Torres Cano, mejor conocido como "El Loco" Torres, es una de las figuras emergentes más prometedoras de la UFC. Originario de Ciudad Madero, Chihuahua, este peleador de peso ligero ha captado la atención de los fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA) por su agresivo estilo de pelea y su capacidad para finalizar combates en el primer asalto.

Torres comenzó su incursión en las artes marciales mixtas buscando alejarse de un entorno complicado y encontrar un propósito en la vida. Desde temprana edad, mostró un talento natural para la pelea, pero fue con la disciplina y el entrenamiento formal que logró pulir sus habilidades y hacerse un nombre en el circuito de MMA en México.

Su gran oportunidad llegó en 2021 cuando participó en Dana White’s Contender Series, un programa diseñado para descubrir nuevos talentos. En esa plataforma, Torres dejó una gran impresión al noquear a Kolton Englund en el primer asalto, lo que le valió un contrato con la UFC. Desde entonces, ha mantenido una racha imparable dentro de la organización.

La próxima pelea de Manuel "El Loco" Torres, está programada para el 29 de marzo de 2025 en el evento UFC Fight Night en la Ciudad de México. En este evento, Torres se enfrentará a Drew Dober en una pelea de peso ligero.

El apodo de "El Loco" no es casualidad. Manuel Torres es conocido por su agresividad en la jaula, buscando siempre la finalización rápida de sus combates. Sus victorias en la UFC han sido por nocaut o sumisión en el primer asalto, lo que demuestra su mentalidad de cazador dentro del octágono.

Influenciado por el jiu-jitsu brasileño, Torres Cano ha incorporado principios de esta disciplina en su estrategia de pie. Los brasileños han sido conocidos durante años por su enfoque en la "fluencia" y el uso de movimientos inesperados que desorientan al oponente, y Manuel ha logrado aplicar estos principios al striking. Su juego de piernas es una obra maestra de adaptación, en la que el control de los ángulos y los deslizamientos de su cuerpo permiten que conecte golpes mientras mantiene siempre una posición defensiva.

El movimiento es clave. No solo trato de golpear a mi oponente, sino de hacer que no me puedan tocar. Es una combinación de lo que he aprendido en el jiu-jitsu y mi propio instinto como peleador", comentó a medios el peleador mexicano.