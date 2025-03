Él fue el primer luchador mexicano campeón de la UFC

Brandon Moreno, conocido como “The Assassin Baby”, es un nombre que ha quedado grabado en la historia del deporte mexicano. Nació el 7 de diciembre de 1993 en Tijuana, Baja California. Criado en una familia dedicada al negocio de la piñatería, desde pequeño mostró interés por las artes marciales. Con su tenacidad, humildad y habilidad en el octágono, Moreno se convirtió en el primer peleador nacido en México en ganar un título de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

A los 12 años comenzó a entrenar jiu-jitsu y rápidamente se enamoró del deporte. Su determinación lo llevó a competir a nivel profesional a los 17 años, iniciando su carrera en promociones locales mexicanas antes de abrirse paso en escenarios más grandes. En 2014, Moreno ingresó a la World Fighting Federation (WFF), donde logró un récord invicto de 5-0 y obtuvo el campeonato de peso mosca. Su talento llamó la atención de los organizadores de la UFC, lo que lo llevó a participar en The Ultimate Fighter: Tournament of Champions en 2016. Aunque no ganó el torneo, su desempeño le aseguró un contrato en la compañía.

El debut de Moreno en la UFC fue impactante: derrotó a Louis Smolka por sumisión en el primer asalto, dejando en claro que había llegado para quedarse. Tras una racha de victorias, sufrió algunos tropiezos que lo llevaron a ser despedido de la organización en 2018. Lejos de rendirse, Moreno siguió compitiendo en la promotora LFA (Legacy Fighting Alliance), donde ganó el título de peso mosca y demostró que merecía otra oportunidad en la UFC.

En 2019, regresó a la empresa con más determinación que nunca. Con una impresionante racha de peleas, llegó al combate más importante de su vida: el 12 de junio de 2021, en UFC 263, enfrentó al brasileño Deiveson Figueiredo por el campeonato mundial de peso mosca. En una pelea memorable, Brandon Moreno logró someter a su oponente en el tercer asalto, haciendo historia como el primer mexicano campeón de la UFC.

Brandon Moreno ha demostrado que el sueño de ser campeón mundial no es exclusivo de las grandes potencias de las artes marciales mixtas Foto: IG/theassassinbaby

Brandon Moreno: un campeón fuera y dentro del octágono

Más allá de sus logros en la jaula, Brandon Moreno se ha convertido en un referente para los jóvenes mexicanos. Con una actitud humilde y siempre agradecido con sus fanáticos, el tijuanense ha demostrado que el trabajo duro y la perseverancia son la clave del éxito. Además, ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental en los deportes, destacando los desafíos emocionales que enfrentan los peleadores profesionales.

Su amor por la cultura geek es otro rasgo que lo hace destacar. Moreno es un apasionado de *Star Wars* y colecciona figuras de acción, lo que lo ha convertido en un luchador carismático y accesible para sus seguidores. De hecho, en varias entrevistas ha mencionado que si no fuera peleador, le gustaría dedicarse a la fabricación de juguetes coleccionables.

Retos y futuro en la UFC para Brandon Moreno

Después de perder el título en una decisión dividida contra Alexandre Pantoja en 2023, Moreno enfrentó un periodo complicado, pero regresó con fuerza en UFC Edmonton en noviembre de 2024, donde derrotó a Amir Albazi por decisión unánime. Con esta victoria, reafirmó su estatus como uno de los mejores peleadores de la división y dejó en claro que su historia en la UFC está lejos de terminar.

Brandon Moreno tiene programada su próxima pelea para el sábado 29 de marzo de 2025. En este evento, que marcará el regreso de la UFC a la Ciudad de México, Moreno se enfrentará al australiano Steve Erceg en la categoría de peso mosca. La pelea se llevará a cabo en la Arena CDMX. Este combate será el evento principal de la velada y representa la primera pelea de Moreno en 2025.